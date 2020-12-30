Стало известно, когда в Уфе появится пешеходная улица

В марте 2020 года мэр Ульфат Мустафин объявил, что наиболее подходящий вариант для прокладки «Уфимского Арбата» – это улица Октябрьской революции, так как на ней сохранились дома конца 19 – начала 20 века. Проект должны были подготовить к первому сентября, однако оказалось, что при обсуждении мэрия опиралась на некоего инвестора, готового спонсировать строительство пешеходной улицы. Денег инвестор не выделил и разработка снова зашла в тупик.

На итоговой новогодней пресс-конференции глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что пешеходная улица появится в Уфе у 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие города.

«Совершенно точно могу сказать, что одним из проектов, приуроченных к 450-летию Уфы, станет пешеходная улица Октябрьской революции с сохранением существующих исторических зданий. Чтобы от Гостиного двора можно было прогуляться до набережной реки Белой. Это очень амбициозная задача, которая подразумевает большую организационную работу, в том числе расселение местных жителей», – сказал Радий Хабиров.