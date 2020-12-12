В Уфе частично перекроют проспект Салавата Юлаева

Перекрытие части проспекта Салавата Юлаева может значительно усилить нагрузку на проспект Октября в пиковые часы.
Движение по полосе проспекта Салавата Юлаева в сторону аэропорта и в сторону выезда на улицу Заки Валиди будет перекрыто с 14 декабря.
На этом участке будут вестись работы в связи со строительством нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Работы продлятся до 31 августа 2022 года. Новый мост расположится между двумя уже существующими.
Недавно стало известно, что старый мост 1956 года постройки в 2022 году полностью закроют на реконструкцию в связи с высоким износом.
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