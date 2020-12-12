В Уфе частично перекроют проспект Салавата Юлаева

Движение по полосе проспекта Салавата Юлаева в сторону аэропорта и в сторону выезда на улицу Заки Валиди будет перекрыто с 14 декабря.

На этом участке будут вестись работы в связи со строительством нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Работы продлятся до 31 августа 2022 года. Новый мост расположится между двумя уже существующими.

Недавно стало известно, что старый мост 1956 года постройки в 2022 году полностью закроют на реконструкцию в связи с высоким износом.