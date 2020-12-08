Стало известно, когда в Уфе начнется ремонт старого моста через Белую

Речь идет о мосте в створе улицы Воровского 1956 года постройки. Три года назад его закрывали на ремонт, но уже тогда стало ясно, что требуется замена многих элементов и капитальная перестройка моста. По текущим прогнозам, его эксплуатацию можно продлить максимум на 2-3 года.

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на мэрию города, к 30 апреля 2021 года будет готов проект реконструкции, а сам ремонт начнется не раньше 2022 года, когда достроят новый трехполосный мост-вставку. На весь проект уйдет около пяти лет и более шести миллиардов рублей.

Оба этих моста будут работать только на выезд из Уфы, въезд будет осуществляться по шестиполосному мосту 1992 года постройки. Кроме того, в ближайшее время отремонтируют мосты на въездах в Шакшу и Затон.