В уфимском парке из-за вандалов установили 101 камеру видеонаблюдения

В связи с этим администрация решила установить в парке систему видеонаблюдения, насчитывающую 101 камеру. Они подключены к системе «Безопасный город», контроль за порядком в парке будет вестись круглосуточно.

Реставрация парка завершилась в октябре 2020 года, она обошлась городу в 700 миллионов рублей. Там благоустроили озеро Тепличное в центре общественного пространства, установили по его периметру дорожку с покрытием из террасной доски, обновили фонтан.

Проектировщики сохранили все деревья, а также существующие пешеходные дорожки, добавив несколько дополнительных. Ширину дорожек скорректировали для удобства посетителей парка. Также построили «Тропу здоровья» длиной 1,5 км с покрытием из гранитной крошки и велодорожку.