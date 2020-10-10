В Уфе открылся отреставрированный парк «Первомайский»

В парке «Первомайский» благоустроили озеро Тепличное в центре общественного пространства, установили по его периметру дорожку с покрытием из террасной доски, обновили фонтан.

Проектировщики сохранили все деревья, а также существующие пешеходные дорожки, добавив несколько дополнительных. Ширину дорожек скорректировали для удобства посетителей парка. Также построили «Тропу здоровья» длиной 1,5 км с покрытием из гранитной крошки и велодорожку.

Кроме того, в «Первомайском» значительно расширили детскую площадку, добавили игровую и спортивную зоны с безопасным резиновым покрытием. В соответствии с проектом, старую сцену заменили на новую – с раздевалками круглогодичного использования. В парке также смонтировали систему освещения и установили инфомат с возможностью выхода в интернет для навигации, получения информации о городских достопримечательностях и транспорте.