В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра

Радмил Муслимов складывает с себя полномочия по состоянию здоровья и уходит на больничный, новым исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель мэра по вопросам молодежи, гражданской политики и спорта Рустем Газизов.

Вице-мэр Радмил Муслимов вступил в должность исполняющего обязанности в ноябре текущего года, после того, как Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Вскоре в сети прошел так называемый «онлайн-пикет» уфимцев, требующих вернуть жителям города право самостоятельно выбирать мэра. В Госсобрании ответили, что готовы разработать законопроект о выборе главы администрации города.