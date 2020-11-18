Как пройдут новогодние гуляния в Башкортостане?

На совещании в правительстве 16 ноября заявили, что не собираются отказываться от новогодних концертов, елок и ледовых городков.

В ходе обсуждения 18 ноября министр ЖКХ Борис Беляев сказал, что во избежание столпотворений в 2020 году откроют больше ледовых городков, чем обычно, в том числе во дворах жилых домов, чтобы люди не собирались в центре города. Концерты и другие развлекательные мероприятия разведут по разным частям города.

Ранее появилась информация о том, что в республике ограничат новогодние корпоративы: численность участников праздничных банкетов не должна превышать 50 человек, заведения будут работать по текущему графику – только до 24.00. Чиновникам устраивать корпоративы запретят вообще.