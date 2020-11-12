В Башкортостане ограничат новогодние корпоративы

Как сообщают СМИ Башкортостана со ссылкой на анонимные источники в администрации главы региона, Радий Хабиров планирует ввести ограничения на новогодние корпоративы.

Численность участников праздничных банкетов не должна превышать 50 человек, заведения будут работать по текущему графику – только до 24.00. Чиновникам устраивать корпоративы запретят вообще.

Новогодние уличные гуляния в республике сохранятся: будут открыты горки и елки. Официально эти правила еще не утверждены.