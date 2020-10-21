Когда заболеваемость коронавирусом достигнет пика в Башкортостане?

Согласно прогнозу, пик заболеваемости коронавирусом в России придется на декабрь. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил замдиректора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.

Этот прогноз получен, исходя из метамодели от ФИЦ ИВТ, учитывающей тестирование, разные варианты протекания болезни, перемещения жителей между городами, регионами и странами, закрытие университетов, школ, торговых центров, введение режима самоизоляции, масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и другие меры и аспекты.

Если не будут предприняты дополнительные меры (например, возвращение обязательной самоизоляции), рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря, а в первой четверти 2021 года пандемия естественным образом пойдет на спад.

По мнению Юрченко, «самое существенное значение среди показателей имеет социальная дистанция и строгое соблюдение масочного режима. Сознательное отношение как к первому, так и ко второму пункту дает серьезное уменьшение показателей по заразившимся и заболевшим, а выход на пик делает более плавным».

Ранее модель ФИЦ ВТ предсказала начало второй волны коронавируса в России в конце сентября.