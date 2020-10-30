В Башкортостане повысят тарифы на капремонт

Новые тарифы начнут действовать с первого января 2021 года. Минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составит 7,18 рубля за квадратный метр, выше шести этажей – 7,8 рубля за квадратный метр.

На сегодняшний день тарифы составляют 6,9 и 7,5 рубля за квадратный метр соответственно. Размер платы индексируется в пределах инфляции – до 4%.

В 2020 году в республике подорожал бытовой газ на 3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России в 2021, 2022 и 2023 годах тарифы на электроэнергию для населения будут расти на 5% ежегодно.