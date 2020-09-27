В Башкортостане подорожает электроэнергия

Согласно этому прогнозу, в среднем по России в 2021, 2022 и 2023 годах тарифы на электроэнергию для населения будут расти на 5% ежегодно.

Тарифы для промышленных предприятий также будут повышаться – как ожидается, на 3% ежегодно. Индексация обычно проводится в июле.

Напомним, что с первого августа 2020 года в республике на 3% подорожал бытовой газ. Цены подняли несмотря на то, что ФАС предлагала правительству не индексировать тарифы в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.