Минэкономразвития опубликовало на сайте текущий прогноз социально-экономического развития страны до 2023 года.
В Башкортостане подорожает электроэнергия
Согласно этому прогнозу, в среднем по России в 2021, 2022 и 2023 годах тарифы на электроэнергию для населения будут расти на 5% ежегодно.
Тарифы для промышленных предприятий также будут повышаться – как ожидается, на 3% ежегодно. Индексация обычно проводится в июле.
Напомним, что с первого августа 2020 года в республике на 3% подорожал бытовой газ. Цены подняли несмотря на то, что ФАС предлагала правительству не индексировать тарифы в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.
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