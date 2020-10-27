Обустройство парка «Волна» в Ленинском районе началось в 2018 году и все еще продолжается. Это один из самых масштабных проектов реконструкции в городе.
Стало известно, когда завершится реконструкция уфимского парка «Волна»
В 2019 году в парке были проложены пешеходные и велодорожки, установлены детский городок, площадка воркаута, хоккейная коробка и сцена, а также более 70 камер видеонаблюдения, скамейки и дополнительное освещение.
Больше всего работы ушло на благоустройство водоема: там был карстовый провал и болото, которое осушили и засыпали бетонным бутом, установили более 400 свай. Далее вдоль берега искусственного озера установят настил из лиственницы – так же, как в парке «Первомайский».
Работы в амфитеатре завершены более чем на 60%. Все строительные работы завершатся до конца ноября 2020 года, весной проведут озеленение и полностью готовый проект планируют сдать к лету 2021 года.
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