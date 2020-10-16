В республике планируют ввести новые ограничения и правила в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснутся сфер общепита и общественного транспорта.
В заведениях Башкортостана запретят проведение корпоративов и банкетов
Глава республики Радий Хабиров 16 октября распорядился изменить график работы общественного транспорта, чтобы избежать толкучки в пиковые часы.
Кроме того, он предложил запретить в ресторанах, кафе и других заведениях общепита массовые мероприятия, в том числе корпоративы и банкеты, а также закрыть танцевальные площадки и другие подобные места скопления посетителей. На данный момент неясно, запретят ли мероприятия полностью или ограничат численность участников.
Ранее Хабиров пригрозил наказанием вплоть до увольнения чиновникам, нарушающим масочный режим.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.