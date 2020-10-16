В заведениях Башкортостана запретят проведение корпоративов и банкетов

Глава республики Радий Хабиров 16 октября распорядился изменить график работы общественного транспорта, чтобы избежать толкучки в пиковые часы.

Кроме того, он предложил запретить в ресторанах, кафе и других заведениях общепита массовые мероприятия, в том числе корпоративы и банкеты, а также закрыть танцевальные площадки и другие подобные места скопления посетителей. На данный момент неясно, запретят ли мероприятия полностью или ограничат численность участников.

Ранее Хабиров пригрозил наказанием вплоть до увольнения чиновникам, нарушающим масочный режим.