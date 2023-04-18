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В Уфе переименуют рестораны KFC

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О планах владельца сетей ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut Yum! Brands продать бизнес в России местному менеджменту стало известно в прошлом году.

Теперь в сообщении на сайте сети говорится, что компания закрыла сделку по продаже и передала весь бизнес, связанный с российскими ресторанами, ижевской «Смарт Сервис», которая намерена переименовать их в Rostic's.

Отныне Yum! Brands и KFC официально покинули российский рынок.

Первые вывески Rostic's в Москве появились еще в конце января, в Уфе все 21 ресторан сети пока что работают под вывеской KFC, но в ближайшее время их тоже переименуют.

Ранее «Смарт Сервис» обещала, что максимально сохранит меню и рабочие места в своих ресторанах. Эксперты также отмечают, что, по сути, вся инфраструктура, связанная с обеспечением ресторанов продуктами, останется прежней, так что каких-то значительных изменений в качестве продукта не ожидается.

Стало известно, когда в Уфе откроются магазины Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

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