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McDonald’s построит в Уфе социальную гостиницу

Генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена в конце июня приедет на инвестсабантуй в Башкортостан, чтобы договориться о постройке в Уфе «Дома Роналда Макдоналда».

  • rmhc.ru

«Дом Роналда Макдоналда» – это благотворительный фонд McDonald’s, среди его проектов – бесплатная гостиница рядом с больницей, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение.

Первая такая гостиница открылась в России в 2013 году в Казани, она функционирует на пожертвования. Чтобы попасть в нее, нужно обратиться к лечащему врачу.

В Уфе она примкнет к Республиканской детской клинической больнице (​Степана Кувыкина, 98), сроки строительства еще не утверждены.

Кроме того, McDonald’s планирует открыть несколько новых предприятий своей сети в республике и увеличить в них долю товаров местного производства.

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