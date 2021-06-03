McDonald’s построит в Уфе социальную гостиницу

Генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена в конце июня приедет на инвестсабантуй в Башкортостан, чтобы договориться о постройке в Уфе «Дома Роналда Макдоналда».
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rmhc.ru
«Дом Роналда Макдоналда» – это благотворительный фонд McDonald’s, среди его проектов – бесплатная гостиница рядом с больницей, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение.
Первая такая гостиница открылась в России в 2013 году в Казани, она функционирует на пожертвования. Чтобы попасть в нее, нужно обратиться к лечащему врачу.
В Уфе она примкнет к Республиканской детской клинической больнице (Степана Кувыкина, 98), сроки строительства еще не утверждены.
Кроме того, McDonald’s планирует открыть несколько новых предприятий своей сети в республике и увеличить в них долю товаров местного производства.
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