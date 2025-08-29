Кавер на «Уральскую розу» Александра Жунёва и коллаборация Полины Бенефит и «Тайной В.»: рассказываем и показываем, что было на стенде Фонда развития креативных индустрий

В выходные, 22 и 23 августа, в Перми прошел форум «Города будущего», который собрал более 1800 участников из 63 регионов России. Среди почетных гостей — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, глава Перми Эдуард Соснин, российский дизайнер Артемий Лебедев.
На форуме «Города будущего» Фонд креативных индустрий, созданный в 2025 году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, представил комплексную экспозицию, демонстрирующую уникальную региональную модель развития креативного сектора экономики. Стенд объединил эффектные и экономически эффективные коллаборации — примеры успешного взаимодействия дизайнеров, рестораторов, ремесленников и других представителей креативных индустрий с музеями, образовательными институциями, крупными промышленными предприятиями и начинающими предпринимателями.
Гости форума смогли увидеть совместные проекты дизайнера одежды Полины Бенефит и ресторана «Тайная В.», завода «Инкаб» и художницы Евгении Гильденбрандт, реставратора Никиты Гилёва и художника Петра Стабровского, междисциплинарной студии дизайна БЮРО 313 и Института исследования стрит-арта, приборостроительного завода «Термодат» и Пермской художественной галереи, Пермской печатной фабрики Гознака и Пермского краеведческого музея, кураторской группы «Край» и арт-резиденции «ТУТ», Школы дизайна Точка и музея PERMM, а также авторский проект выпускницы Школы Точка Евгении Радостевой «Перепакет».
Среди представленных работ были, например, объекты из промышленного кабеля, созданные художницей Евгенией Гильденбрандт в коллаборации с заводом «Инкаб», детская книга «Ангельские истории» — совместный проект Пермской художественной галереи и завода «Термодат», архитектурные проекты учеников Школы дизайна Точка, текстильная инсталляция «Скажи реке, что она красивая», которую создали в детской арт-резиденции «ТУТ», сумка-кисет для багета от Полины Бенефит и ресторана «Тайная В.».
Также во время работы стенда прошел арт-перфоманс в поддержку готовящейся книги «Александр Жунёв. Книга о нехудожнике»: художница Мария Нестёркина за два дня работы форума в режиме реального времени воссоздала фрагмент знакового проекта известного пермского стрит-артиста Александра Жунёва «COVER. УРАЛЬСКАЯ РОЗА». Оригинальная работа была создана в 2017 году в технике скотч-арт.
Представленные на стенде проекты стали катализатором идей для стратегического партнерства между промышленностью и креативным сектором. Так, представители предприятий, вдохновившись опытом завода «Инкаб», инициировали переговоры о комплексных коллаборациях с художниками. Новые идеи коллабораций между участниками стенда, запросы по взаимодействию с представленными проектами от гостей форума — прямое свидетельство того, как качественное экспонирование, может запускать цепочку внешних изменений, новых партнерств и инвестиций. Практическим результатом работы стенда стало поручение Александра Ведяхина по проработке использования Kandinsky (генеративная нейросеть) в Школе дизайна Точка.
Особый интерес вызвали также локальные издательские проекты и сувениры Пермской художественной галереи и Пермского краеведческого музея, созданные по инициативе крупных предприятий региона. Гости выразили желание видеть на следующих мероприятиях выездную библиотеку и магазин, что свидетельствует о создании устойчивой культурно-экономической экосистемы.
«Стенд стал примером кросс-дисциплинарного мышления и живой иллюстрацией того, как промышленный потенциал, культурное наследие, образовательные инициативы, искусство и креативные предприниматели образуют единую экосистему, создающую новые смыслы, продукты и экономические возможности», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в Фонде креативных индустрий Пермского края.
Недавно мы показывали, как проходил в Перми фестиваль «День кино».
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)