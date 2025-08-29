Кавер на «Уральскую розу» Александра Жунёва и коллаборация Полины Бенефит и «Тайной В.»: рассказываем и показываем, что было на стенде Фонда развития креативных индустрий

На форуме «Города будущего» Фонд креативных индустрий, созданный в 2025 году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, представил комплексную экспозицию, демонстрирующую уникальную региональную модель развития креативного сектора экономики. Стенд объединил эффектные и экономически эффективные коллаборации — примеры успешного взаимодействия дизайнеров, рестораторов, ремесленников и других представителей креативных индустрий с музеями, образовательными институциями, крупными промышленными предприятиями и начинающими предпринимателями.

Гости форума смогли увидеть совместные проекты дизайнера одежды Полины Бенефит и ресторана «Тайная В.», завода «Инкаб» и художницы Евгении Гильденбрандт, реставратора Никиты Гилёва и художника Петра Стабровского, междисциплинарной студии дизайна БЮРО 313 и Института исследования стрит-арта, приборостроительного завода «Термодат» и Пермской художественной галереи, Пермской печатной фабрики Гознака и Пермского краеведческого музея, кураторской группы «Край» и арт-резиденции «ТУТ», Школы дизайна Точка и музея PERMM, а также авторский проект выпускницы Школы Точка Евгении Радостевой «Перепакет».