Концерт Аси Фидлер, обсуждение «Курьера», фильмы и мультики: показываем и рассказываем, как проходит фестиваль «День кино»

В Перми проходит фестиваль «День кино». Его местом действия стали несколько площадок: среди них — пространство «ИльТЮЗион» и «Кристалл-центр». Показываем (и рассказываем!), как проходили первые дни фестиваля.
В пространстве «ИльТЮЗион» 23 августа прошли показы фильма «Далекие близкие» (12+) режиссера Ивана Соснина и мультфильмов кинокомпании «Снега» (6+).
В этот же день прошли мастер-классы: дети и взрослые изготавливали 3D-картины из стеклянной мозаики и коллажи-автопортреты из мира кино. Во дворике работало креативное пространство: участники фестиваля могли отправить в любую точку России архивные открытки, посвященные 60-летию Пермской анимации, найти интересную книгу на барахолке от «Территории передышки» и порадовать себя мерчем проектов «Пермь как фильм» и «Счастливый хвост».
Большой интерес вызвали концерт «Странно красиво» Аси Фиддлер, лекция о ярких страницах истории пермской анимации от Анны Сидякиной, доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, редактора по репертуару «Пермской синематеки», а также мастер-класс по волшебству грима от Максима Князева, художника по пластическому гриму.
24 августа фестиваль переместился в «Кристалл-центр». Там показывали мультфильмы студии «Пчела» (12+), фильмы «Асфальтовое солнце» (12+), «Сто дней после детства» (12+), «Ласточка» (18+), «Год рождения» (18+).
Детский музейный центр проводил занятия по советским игрушкам и животным домашнего театра. Также были мастер-классы по созданию фотограммы, а БРЮ МИ провели лекцию-дегустацию о развитии кофейной традиции в жизни и на экране.
На площадке «Кристалл-центра» прошли две лекции. О пленочной фотографии рассказала Саша Елисеева, визуальный исследователь и преподаватель фотошколы Laboratory, а о культовом фильме «Курьер», посвященном жизни советских подростков, поведал Станислав Дединский, историк кино и главный редактор «Киноартели 1895» в рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино».
Фестиваль «День кино» проходит в Перми в четвертый раз. Он приурочен ко Дню российского кино, который празднуют 27 августа. Этот день и завершит фестиваль, в программе: квест для детей, кинопрогулка «Как пройти в синематеку?», аудиовизуальный перформанс «Лето на память».
Фото: Влад Нелюбин
Информационный обзор редакции. 0+
Комментарии (0)