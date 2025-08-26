Концерт Аси Фидлер, обсуждение «Курьера», фильмы и мультики: показываем и рассказываем, как проходит фестиваль «День кино»

На площадке «Кристалл-центра» прошли две лекции. О пленочной фотографии рассказала Саша Елисеева, визуальный исследователь и преподаватель фотошколы Laboratory, а о культовом фильме «Курьер», посвященном жизни советских подростков, поведал Станислав Дединский, историк кино и главный редактор «Киноартели 1895» в рамках проекта Пермской синематеки «Понимаем кино».

Фестиваль «День кино» проходит в Перми в четвертый раз. Он приурочен ко Дню российского кино, который празднуют 27 августа. Этот день и завершит фестиваль, в программе: квест для детей, кинопрогулка «Как пройти в синематеку?», аудиовизуальный перформанс «Лето на память».

Фото: Влад Нелюбин

