Книгу об уличном художнике Александре Жуневе собираются выпустить в 2026 году

Книгу об Александре Жуневе готовит Институт исследования стрит-арта, за дизайн-концепцию отвечает проектное бюро 313 (номинанты премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025), редактором выступит искусствовед, куратор и исследователь Анастасия Пронина. Недавно на Boomstarter началась краундфандинговая кампания. Выход книги об Александре Жуневе планируется летом 2026 года.

Создатели намерены объединить в книге избранные работы Александра Жунева, а также исследовательские материалы и воспоминания коллег и близких. Среди них: интервью участников арт-группы «Фрукты», художника Максима Има и куратора Алексея Партола, исследователя Алексея Шахова, общественного деятеля Надежды Агишевой. Особое место в книге займут фрагменты из книги вдовы художника Аники Рик (Анны Рикшкововец) «Эксперименты нехудожника».

«Книга о творческой биографии Жунева — первый издательский проект такого рода, который представит не только работы художника, но и масштабное исследование, которое погрузит читателя в контекст пермского искусства, в ту особую атмосферу, которая сформировала уникальный стиль Александра Жунева», — отметила директор Института исследования стрит-арта Анна Нистратова.

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