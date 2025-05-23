Дизайнер Полина Бенефит планирует презентовать кисет для багета

Новый аксессуар намерены представить 24 мая на устричной вечеринке. «Кисет — один из тех аксессуаров, которые носят не из практичности, а из любви. К себе, к деталям, к жизни с хорошим вкусом. Он родился из совместных разговоров о красоте простых вещей, о формах, которые повторяют движение руки, и о привычке носить с собой только самое любимое», — рассказали в ресторане «Тайная В.» о кисете.

Кстати! Недавно у нас вышел большой обзор трендовых сумок: от ретро-боулеров до саквояжей Айболита.

Информационный обзор редакции.