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Дизайнер Полина Бенефит планирует презентовать кисет для багета

В Перми планируют презентовать кисет для багета. Лимитированную коллекцию создала дизайнер Полина Бенефит в коллаборации с рестораном «Тайная В.».

Тайная В./Telegram
Тайная В./Telegram

Новый аксессуар намерены представить 24 мая на устричной вечеринке. «Кисет — один из тех аксессуаров, которые носят не из практичности, а из любви. К себе, к деталям, к жизни с хорошим вкусом. Он родился из совместных разговоров о красоте простых вещей, о формах, которые повторяют движение руки, и о привычке носить с собой только самое любимое», — рассказали в ресторане «Тайная В.» о кисете.

Кстати! Недавно у нас вышел большой обзор трендовых сумок: от ретро-боулеров до саквояжей Айболита.

Информационный обзор редакции.

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