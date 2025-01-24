Галерея выпустила книгу о деревянной скульптуре: повествование в ней ведется от лица ангела

Над изданием работали сотрудники галереи Ксения Зубакина и Артем Кутергин, а также дети, выступавшие консультантами и экспертами. Детская редакция придумала, как объяснить юным читателям сложные темы христианской скульптуры и событий евангельской истории, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

«Ангельские истории» откроет цикл детских книг, посвященных разным коллекциям Пермской галереи. Это совместный проект с приборостроительным заводом «Термодат». Следующую книгу планируют выпустить в 2025 году, издание будет посвящено собранию живописи.

Недавно мы рассказывали, что на торгах продавали редкую рукопись «Маленького принца» за 1,25 млн долларов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.