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Галерея выпустила книгу о деревянной скульптуре: повествование в ней ведется от лица ангела

Пермская художественная галерея выпустила книгу «Ангельские истории», посвященную деревянной скульптуре. Главная героиня книги — скульптура ангела. Она рассказывает о своем появлении на свет, об устройстве храмов и о том, как работали резчики, делится фактами о своих странствиях и приключениях, а также историей встречи с Николаем Серебрянниковым.

Пермская галерея/Telegram
Пермская галерея/Telegram

Над изданием работали сотрудники галереи Ксения Зубакина и Артем Кутергин, а также дети, выступавшие консультантами и экспертами. Детская редакция придумала, как объяснить юным читателям сложные темы христианской скульптуры и событий евангельской истории, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

«Ангельские истории» откроет цикл детских книг, посвященных разным коллекциям Пермской галереи. Это совместный проект с приборостроительным заводом «Термодат». Следующую книгу планируют выпустить в 2025 году, издание будет посвящено собранию живописи.

Недавно мы рассказывали, что на торгах продавали редкую рукопись «Маленького принца» за 1,25 млн долларов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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