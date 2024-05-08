1,5 миллиона танцующих на пляже под Мадонну: Алексей Городнев рассказал, как прошел концерт певицы в Рио-де-Жанейро

В прошедшие выходные Мадонна совершила, казалось бы, невозможное: дала финальный концерт своего тура The Celebration Tour в Бразилии — масштабное мировое турне было приурочено к 40-летию певицы на сцене. Выступление звезды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро запомнилось не только яркими номерами, но и тем, что было бесплатным, а поэтому шоу собрало рекордное число зрителей — более полутора миллионов человек. Среди них оказался друг редакции «Собака.ru» Алексей Городнев, основатель и интендант фортепианного фестиваля Pianissimo, который в это же время гастролировал в Рио. Мы попросили Лешу рассказать, каково это оказаться в эпицентре скандирующих Like a Virgin и Vogue фанатов у Атлантического океана.
Выступление Мадонны состоялось при тридцатиградусной жаре, но, несмотря на знойную погоду, собираться на шоу певицы зрители начали заранее: кто-то занял место за несколько дней до представления, а обеспеченные поклонники смотрели шоу Мэдж со своих яхт. Желающих вживую послушать хиты исполнительницы было так много, что людьми оказался заполнен не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы. Для удобства собравшихся было установлено 18 звуковых вышек, а, как утверждают жители соседних городов, когда Мадонна начала исполнять свой главный хит Like a Virgin, рев фанатов был слышен в соседних городах страны. Вместе с Мэдж на сцене выступили местные звезды — исполнители Анитта и Пабло Виттар.
Для обеспечения порядка в городе — а именно о нем беспокоились власти не самого спокойного мегаполиса Южной Америки — на улицы было выведено несколько тысяч полицейских.
Своим выступлением Мадонна побила предыдущий рекорд The Rolling Stones — в 2006 году группа собрала в Рио 1,2 миллиона человек. Но, несмотря на внушительные цифры и признание шоу в Бразилии самым масштабным за всю карьеру Мадонны, все-таки в «Книгу рекордов Гиннесса» исполнительница не попадает — там с 4 миллионами обосновался концерт Рода Стюарта все на том же пляже Копакабана.
Алексей Городнев
Основатель и интендант фортепианного фестиваля Pianissimo
«Мы начали планировать фестиваль Pianissimo в Рио-де-Жанейро за полгода. Тогда мы выбирали самое спокойное время — в это время в Бразилии низкий сезон, никаких карнавалов. У нас было четыре даты, а финальный концерт Дмитрия Шишкина назначили на 3 мая. И, вот, за месяц до выступления, мы узнаем, что Мадонна бесплатно выступит на пляже Копакабана. С одной стороны это классно, но с другой стороны, сами понимаете, все внимания Рио было приковано к шоу.
Про сам концерт: это было незабываемо! Первый раз видел столько людей в одном месте. Энергия волшебная, шоу просто отличное. Отмечу и организацию мероприятия — все было на уровне. Из интересного — у Мадонны был мостик из своего отеля (в котором, кстати, жили и мы): певица заехала на сцену прямо на электрокаре и также покинула ее, она не ходила по переполненным улицам. Стоит отметить, что и мы, и все гости отеля не чувствовали присутствия звезды: комплекс функционировал в обычном режиме, хотя все жили приездом Мадонны. Как итог, мы смотрели концерт с балкона отеля — нам было все прекрасно видно и слышно.
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