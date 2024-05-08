1,5 миллиона танцующих на пляже под Мадонну: Алексей Городнев рассказал, как прошел концерт певицы в Рио-де-Жанейро

Выступление Мадонны состоялось при тридцатиградусной жаре, но, несмотря на знойную погоду, собираться на шоу певицы зрители начали заранее: кто-то занял место за несколько дней до представления, а обеспеченные поклонники смотрели шоу Мэдж со своих яхт. Желающих вживую послушать хиты исполнительницы было так много, что людьми оказался заполнен не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы. Для удобства собравшихся было установлено 18 звуковых вышек, а, как утверждают жители соседних городов, когда Мадонна начала исполнять свой главный хит Like a Virgin, рев фанатов был слышен в соседних городах страны. Вместе с Мэдж на сцене выступили местные звезды — исполнители Анитта и Пабло Виттар.

Для обеспечения порядка в городе — а именно о нем беспокоились власти не самого спокойного мегаполиса Южной Америки — на улицы было выведено несколько тысяч полицейских.

Своим выступлением Мадонна побила предыдущий рекорд The Rolling Stones — в 2006 году группа собрала в Рио 1,2 миллиона человек. Но, несмотря на внушительные цифры и признание шоу в Бразилии самым масштабным за всю карьеру Мадонны, все-таки в «Книгу рекордов Гиннесса»‎ исполнительница не попадает — там с 4 миллионами обосновался концерт Рода Стюарта все на том же пляже Копакабана.