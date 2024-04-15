Дуэт Ланы Дель Рей и Билли Айлиш, воссоединение No Doubt и выступление Уилла Смита: как прошел первый уикенд Coachella 2024

Главным событием первого дня фестиваля стало выступление Ланы Дель Рэй — певица вместе с командой выехала на сцену на мотоциклах. Звезда спела несколько своих культовых песен, а в конце выступления к ней неожиданно присоединилась Билли Айлиш, с которой Лана исполнила треки Ocean Eyes и Video Games. В конце представления Билли произнесла трогательную речь: «Лана — причина существования половины вас, включая меня», — заявила артистка со сцены.