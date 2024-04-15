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Дуэт Ланы Дель Рей и Билли Айлиш, воссоединение No Doubt и выступление Уилла Смита: как прошел первый уикенд Coachella 2024

В калифорнийском городе Индио стартовал Coachella. В первый уикенд на сцене уже успели выступить Лана Дель Рэй, Билли Айлиш и другие звезды, а в первых рядах посетителей фестиваля были замечены звезды А-листа. 

Лана Дель Рей и Билли Айлиш
Coachella

Лана Дель Рей и Билли Айлиш

Лана Дель Рей и Билли Айлиш
Coachella

Лана Дель Рей и Билли Айлиш

Лана Дель Рей
Coachella

Лана Дель Рей 

Лана Дель Рей
Coachella

Лана Дель Рей 

Главным событием первого дня фестиваля стало выступление Ланы Дель Рэй — певица вместе с командой выехала на сцену на мотоциклах. Звезда спела несколько своих культовых песен, а в конце выступления к ней неожиданно присоединилась Билли Айлиш, с которой Лана исполнила треки Ocean Eyes и Video Games. В конце представления Билли произнесла трогательную речь: «Лана — причина существования половины вас, включая меня», — заявила артистка со сцены. 

Гвен Стефани
Coachella

Гвен Стефани

Гвен Стефани
Coachella

Гвен Стефани

No Doubt
Coachella

No Doubt

Еще одним запоминающимся выступлением первого уикенда стало появление группы No Doubt. Гвен Стефани удалось собрать Тони Канала, Адриана Янга и Тома Дюмона впервые за почти десять лет! 

Уилл Смит и J Balvin
Getty

Уилл Смит и J Balvin

Уилл Смит
Getty

Уилл Смит 

А в воскресенье своих поклонников удивил J Balvin: во время его выступления на сцене неожиданно появился Уилл Смит в образе агента Джея из «Людей в чёрном». Вместе с актером исполнитель спел песню, которая была саундтреком известной трилогии. Вдохновила зрителей и подтанцовка артистов, за которую отвечали зеленые человечки. 

Барри Кеоган
Getty

Барри Кеоган

Пэрис Хилтон
Getty

Пэрис Хилтон

Кеша
Getty

Кеша

Меган Фокс
Getty

Меган Фокс

Хайди Клум с поклонниками
Getty

Хайди Клум с поклонниками 

Кроме того, среди гостей был замечен Барри Кеоган, пришедший посмотреть на дебют своей девушки Сабрины Карпентер на Coachella, Пэрис Хилтон, которая всю ночь провела в компании певицы Кеша, также выступившей на сцене, Меган Фокс, Хайди Клум и другие звезды.

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