Дуэт Ланы Дель Рей и Билли Айлиш, воссоединение No Doubt и выступление Уилла Смита: как прошел первый уикенд Coachella 2024

В калифорнийском городе Индио стартовал Coachella. В первый уикенд на сцене уже успели выступить Лана Дель Рэй, Билли Айлиш и другие звезды, а в первых рядах посетителей фестиваля были замечены звезды А-листа.
Главным событием первого дня фестиваля стало выступление Ланы Дель Рэй — певица вместе с командой выехала на сцену на мотоциклах. Звезда спела несколько своих культовых песен, а в конце выступления к ней неожиданно присоединилась Билли Айлиш, с которой Лана исполнила треки Ocean Eyes и Video Games. В конце представления Билли произнесла трогательную речь: «Лана — причина существования половины вас, включая меня», — заявила артистка со сцены.
Еще одним запоминающимся выступлением первого уикенда стало появление группы No Doubt. Гвен Стефани удалось собрать Тони Канала, Адриана Янга и Тома Дюмона впервые за почти десять лет!
А в воскресенье своих поклонников удивил J Balvin: во время его выступления на сцене неожиданно появился Уилл Смит в образе агента Джея из «Людей в чёрном». Вместе с актером исполнитель спел песню, которая была саундтреком известной трилогии. Вдохновила зрителей и подтанцовка артистов, за которую отвечали зеленые человечки.
Кроме того, среди гостей был замечен Барри Кеоган, пришедший посмотреть на дебют своей девушки Сабрины Карпентер на Coachella, Пэрис Хилтон, которая всю ночь провела в компании певицы Кеша, также выступившей на сцене, Меган Фокс, Хайди Клум и другие звезды.
Комментарии (0)