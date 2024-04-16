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Ким Кардашьян, Мария Шарапова, Марго Робби, Илон Маск и другие звезды на премии Breakthrough Prize

В Лос-Анджелесе в десятый раз вручили премию Breakthrough Prize. Эту награду, которую еще называют «Оскаром» в мире науки, присуждают за прорывные достижения в физики, математики и других фундаментальных дисциплин. Несмотря на то, что по задумке создателей премии главными звездами вечера должны стать ученые, все внимание, конечно, было приковано к селебретис, которых немало собралось этим вечером в Музее Академии киноискусств. 

Ким Кардашьян
Getty

Ким Кардашьян 

Илон Маск
Getty

Илон Маск

Кэти Перри и Орландо Блум
Getty

Кэти Перри и Орландо Блум

Марго Робби
Getty

Марго Робби

Мария Шарапова
Getty

Мария Шарапова

Крис Дженнер
Getty

Крис Дженнер 

Главной звездой вечера стала Ким Кардашьян. Знаменитость появилась в белом кожаном платье-макси с вырезами, дополнив свой образ массивными украшениями и туфлями на прозрачном каблуке. Многие поклонники главной реалити-звезды мира заметили, что после развода с Канье Ким кардинально сменила имидж и с каждой минутой становится все больше и больше похожа на себя образца 10-летней давности. 

Еще одним ярким гостем церемонии стал Илон Маск: IT-предприниматель редко появляется на ковровых дорожках, но в этот раз миллиардер с удовольствием позировал фотографам и дурачился с коллегами. 

Кэти Перри и Орландо Блум стали той парой, которая приковала к себе повышенное внимание — звезды, нечасто появляющиеся вместе на публике, в этот раз не скрывали чувств перед фоторепортерами. 

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Леви

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Леви

Бехати Принслу и Адам Левин

Бехати Принслу и Адам Левин

Брэдли Купер

Брэдли Купер

Лиззо

Лиззо

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Бри Ларсон

Бри Ларсон

Также на церемонии были замечанны Оливия Уайлд, Гленн Клоуз, Брэдли Купер, Лиззо и другие звезды.

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