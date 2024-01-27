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Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Александр Яценко: гости и победители XXII премии «Золотой орел»

На киностудии «Мосфильм», которая в этом году отмечает свое столетие, прошла XXII церемония вручения премии «Золотой орел».

Лауреаты премии
Пресс-служба

Лауреаты премии

В этом году лауреатами российского «Оскара» стали:

Лучший короткометражный фильм – «Шоссе энтузиастов», режиссер Федор Кравчук. 

Лучший анимационный фильм – «Коты Эрмитажа», режиссер Василий Ровенский 

Лучший неигровой фильм – «Мельников» режиссер Марина-Мария Мельник

Лучшие визуальные эффекты – «Снегирь», Algous studio

Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев, «Снегирь»

Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов, «Снегирь»

Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников, «Повелитель ветра»

Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров, «Хитровка. Знак четырех»

Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Февралев, «Хитровка. Знак четырех» 

Лучшая актриса онлайн-сериала – Марьяна Спивак, «Черное облако» 

Лучший актер онлайн-сериала – Иван Янковский и Александр Яценко, «Фишер» 

Лучший сериал онлайн-платформы – «Фишер» (продюсеры Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский)

Лучшая женская роль на телевидении – Елена Яковлева, «Дама с собачкой»

Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков, «Бизон. Дело манекенщицы» 

Лучший телевизионный сериал – «Бизон. Дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов

Лучшая женская роль второго плана – Александра Ребенок, фильм «1993»

Лучшая мужская роль второго плана – Евгений Ткачук, «Праведник» 

Лучшая операторская работа – Михаил Милашин, «Праведник» 

Лучший сценарий – Александр Велединский, «1993» 

Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова, «Чувства Анны»         

Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко,  «Праведник» 

Лучшая режиссерская работа –  Сергей Урсуляк, «Праведник» 

Лучший игровой фильм – «Снегирь»

Елена Лядова. Владимир Вдовиченков и Елена Лядова в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами
Пресс-служба
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами 
Александра Ребенок. Александра Ребенок в ювелирных украшениях Mercury из коллекции Classic
Пресс-служба
Александра Ребенок, Александра Ребенок в ювелирных украшениях Mercury из коллекции Classic 
Юлия и Анна Пересильд
Пресс-служба

Юлия и Анна Пересильд 

Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Пресс-служба

Юлия Пересильд и Михаил Тройник 

Анна Михалоква в ювелирных украшения Mercury
Пресс-служба

Анна Михалоква в ювелирных украшения Mercury 

Иван Янковский, Александр Яценко. Иван Янковский и Александр Яценко
Пресс-служба
Иван Янковский, Александр Яценко, Иван Янковский и Александр Яценко
Иван Янковский. Диана Пожарская и Иван Янковский
Пресс-служба
Иван Янковский, Диана Пожарская и Иван Янковский 

А на красной ковровой дорожке церемонии царствовал чёрный цвет — именно этот оттенок выбрало большинство звёзд для выхода: total-black предпочли Диана Пожарская, Кристина Асмус, Елена Лядова и другие артистки. На их фоне выделялась семья Пересильд: Юлия, которая получила награду за вклад в кинематограф, и ее дочь Анна, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», выбрали светлые образы.

Первая актриса, отправившаяся в космос, призналась, что не рассчитывала получить в этом году награду вновь: «Я стою на этой сцене третий раз. Два предыдущих ''орла'' мне вручал Андрей Мерзликин, сегодня я его не увидела в зале и подумала, что награды не будет. Я очень благодарна моей маме, моим детям, которых я так люблю, что у меня был лучший стимул вернуться обратно из космоса. Я очень благодарна моему мужчине, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь. И я очень благодарна моему космическому бро — режиссеру Климу Шипенко», — поделилась с собравшимися Пересильд. 

Ещё одним трогательным моментом церемонии стало выступление дочери Юлии — Анна исполнила песню из фильма «Вызов». В композиции, кстати, говорится о том, как кино-дочь героини Пересильд ожидает ее возвращения на Землю. 

Марьяна Спивак в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами
Пресс-служба

Марьяна Спивак в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами 

Сергей Безруков
Пресс-служба

Сергей Безруков 

Алла Сигалова в ювелирных украшениях Mercury
Пресс-служба

Алла Сигалова в ювелирных украшениях Mercury  

Анна Снаткина в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами
Пресс-служба

Анна Снаткина в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами

Рената Пиотровски в ювелирных украшениях Mercury
Пресс-служба

Рената Пиотровски в ювелирных украшениях Mercury

Карен Шахназаров
Пресс-служба

Карен Шахназаров 

Никита и Татьяна Михалковы. Татьяна в серьгах Mercury с бриллиантами
Пресс-служба

Никита и Татьяна Михалковы. Татьяна в серьгах Mercury с бриллиантами

Кристина Асмус
Пресс-служба

Кристина Асмус 

Один из самых обсуждаемых актёров прошлого года Иван Янковский, исполнивший в «Слове пацана» главную роль, появился на ковровой дорожке в компании Дианы Пожарской. Супруга, как главный почитатель творчества артиста, громко поддерживала его, когда ему и Александру Яценко вручали статуэтку в номинации «Лучший актёр онлайн-сериала» за проект «Фишер».

Сами золотые орлы были изготовлены ювелирной компанией Mercury, которая, начиная с 2016 года, является партнёром церемонии вручения кинонаград. 

 

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Люди:
Александра Ребенок, Иван Янковский, Александр Яценко Елена Лядова

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