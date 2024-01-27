Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Александр Яценко: гости и победители XXII премии «Золотой орел»

На киностудии «Мосфильм», которая в этом году отмечает свое столетие, прошла XXII церемония вручения премии «Золотой орел».
Лауреаты премии
В этом году лауреатами российского «Оскара» стали:
Лучший короткометражный фильм – «Шоссе энтузиастов», режиссер Федор Кравчук.
Лучший анимационный фильм – «Коты Эрмитажа», режиссер Василий Ровенский
Лучший неигровой фильм – «Мельников» режиссер Марина-Мария Мельник
Лучшие визуальные эффекты – «Снегирь», Algous studio
Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев, «Снегирь»
Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов, «Снегирь»
Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников, «Повелитель ветра»
Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров, «Хитровка. Знак четырех»
Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Февралев, «Хитровка. Знак четырех»
Лучшая актриса онлайн-сериала – Марьяна Спивак, «Черное облако»
Лучший актер онлайн-сериала – Иван Янковский и Александр Яценко, «Фишер»
Лучший сериал онлайн-платформы – «Фишер» (продюсеры Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский)
Лучшая женская роль на телевидении – Елена Яковлева, «Дама с собачкой»
Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков, «Бизон. Дело манекенщицы»
Лучший телевизионный сериал – «Бизон. Дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов
Лучшая женская роль второго плана – Александра Ребенок, фильм «1993»
Лучшая мужская роль второго плана – Евгений Ткачук, «Праведник»
Лучшая операторская работа – Михаил Милашин, «Праведник»
Лучший сценарий – Александр Велединский, «1993»
Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова, «Чувства Анны»
Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко, «Праведник»
Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк, «Праведник»
Лучший игровой фильм – «Снегирь»
Юлия и Анна Пересильд
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Анна Михалоква в ювелирных украшения Mercury
А на красной ковровой дорожке церемонии царствовал чёрный цвет — именно этот оттенок выбрало большинство звёзд для выхода: total-black предпочли Диана Пожарская, Кристина Асмус, Елена Лядова и другие артистки. На их фоне выделялась семья Пересильд: Юлия, которая получила награду за вклад в кинематограф, и ее дочь Анна, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», выбрали светлые образы.
Первая актриса, отправившаяся в космос, призналась, что не рассчитывала получить в этом году награду вновь: «Я стою на этой сцене третий раз. Два предыдущих ''орла'' мне вручал Андрей Мерзликин, сегодня я его не увидела в зале и подумала, что награды не будет. Я очень благодарна моей маме, моим детям, которых я так люблю, что у меня был лучший стимул вернуться обратно из космоса. Я очень благодарна моему мужчине, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь. И я очень благодарна моему космическому бро — режиссеру Климу Шипенко», — поделилась с собравшимися Пересильд.
Ещё одним трогательным моментом церемонии стало выступление дочери Юлии — Анна исполнила песню из фильма «Вызов». В композиции, кстати, говорится о том, как кино-дочь героини Пересильд ожидает ее возвращения на Землю.
Марьяна Спивак в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами
Сергей Безруков
Алла Сигалова в ювелирных украшениях Mercury
Анна Снаткина в ювелирных украшениях Mercury из белого золота с бриллиантами
Рената Пиотровски в ювелирных украшениях Mercury
Карен Шахназаров
Никита и Татьяна Михалковы. Татьяна в серьгах Mercury с бриллиантами
Кристина Асмус
Один из самых обсуждаемых актёров прошлого года Иван Янковский, исполнивший в «Слове пацана» главную роль, появился на ковровой дорожке в компании Дианы Пожарской. Супруга, как главный почитатель творчества артиста, громко поддерживала его, когда ему и Александру Яценко вручали статуэтку в номинации «Лучший актёр онлайн-сериала» за проект «Фишер».
Сами золотые орлы были изготовлены ювелирной компанией Mercury, которая, начиная с 2016 года, является партнёром церемонии вручения кинонаград.
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