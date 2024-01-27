Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Александр Яценко: гости и победители XXII премии «Золотой орел»

А на красной ковровой дорожке церемонии царствовал чёрный цвет — именно этот оттенок выбрало большинство звёзд для выхода: total-black предпочли Диана Пожарская, Кристина Асмус, Елена Лядова и другие артистки. На их фоне выделялась семья Пересильд: Юлия, которая получила награду за вклад в кинематограф, и ее дочь Анна, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», выбрали светлые образы.

Первая актриса, отправившаяся в космос, призналась, что не рассчитывала получить в этом году награду вновь: «Я стою на этой сцене третий раз. Два предыдущих ''орла'' мне вручал Андрей Мерзликин, сегодня я его не увидела в зале и подумала, что награды не будет. Я очень благодарна моей маме, моим детям, которых я так люблю, что у меня был лучший стимул вернуться обратно из космоса. Я очень благодарна моему мужчине, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь. И я очень благодарна моему космическому бро — режиссеру Климу Шипенко», — поделилась с собравшимися Пересильд.

Ещё одним трогательным моментом церемонии стало выступление дочери Юлии — Анна исполнила песню из фильма «Вызов». В композиции, кстати, говорится о том, как кино-дочь героини Пересильд ожидает ее возвращения на Землю.