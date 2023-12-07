18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

ZOIKA: выставка петербургской художницы в Pentahotel Moscow, Arbat

Поделиться:

Отель Pentahotel Moscow, Arbat представил выставку художницы ZOIKA по случаю своего пятилетнего юбилея. Зойка — участница объединения «Новые городские художники», созданного в Петербурге бывшей журналисткой Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом. Открытие выставки посетили представители фэшн- и арт-комьюнити.

ZOIKA

ZOIKA

Евгения Штиль
Евгения Штиль
Роман Уваров. Стася Кроль
Роман Уваров, Стася Кроль
Александра Лекомцева

Александра Лекомцева

Рената Харькова
Рената Харькова
Анзор Канкулов

Анзор Канкулов

Надежда Октябрь

Надежда Октябрь

Петр Новиков, Анна Крамар

Петр Новиков, Анна Крамар

Свой день рождения отель Pentahotel Moscow, Arbat отметил выставочным проектом художницы, которая постоянно живет в петербургском психоневрологическом интернате. Она создает свои картины из текста посредством самобытного леттеринга, не умея при этом читать. Гости юбилея исследовали и изучали творчество ZOIKA — героев и тексты ее работ. Выставка на время заменила часть постоянной экспозиции, а картины трансформировали привычное пространство отеля.

Анастасия Панова

Анастасия Панова

Ан Кубанова

Ан Кубанова

Ян Посадский, Ксения Караваева

Ян Посадский, Ксения Караваева

Лена Фадеева

Лена Фадеева

Рената Харькова. Рамиль Мустафаев, Митя Астафьев, Петр Иванов
Рената Харькова, Рамиль Мустафаев, Митя Астафьев, Петр Иванов
Максим Трут

Максим Трут

Вечер посетили соосновательница ярмарки молодого современного искусства blazar Александра Лекомцева, Руководитель направлений «Мода» и «Медиа и дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, куратор Надежда Октябрь, Креативный директор, фэшн-журналист, стилист Рената Харькова, дизайнер Рома Уваров. С творчеством ZOIKA они знакомились под диджей-сет куратора Ан Кубановой.

Петр Иванов

Петр Иванов

Игорь Шулинский

Игорь Шулинский

Мария Голод

Мария Голод

Митя Астафьев

Митя Астафьев

Дмитрий Бортников, Надежда Свиридова

Дмитрий Бортников, Надежда Свиридова

Надежда Свиридова

Надежда Свиридова

Анна Капба, Елизавета Кошелева

Анна Капба, Елизавета Кошелева

Максим Котельников

Максим Котельников

Кристина Вронская

Кристина Вронская

Фото: Наташа Польская

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Рената Харькова, Евгения Штиль, Роман Уваров

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: