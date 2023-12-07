ZOIKA: выставка петербургской художницы в Pentahotel Moscow, Arbat

Отель Pentahotel Moscow, Arbat представил выставку художницы ZOIKA по случаю своего пятилетнего юбилея. Зойка — участница объединения «Новые городские художники», созданного в Петербурге бывшей журналисткой Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом. Открытие выставки посетили представители фэшн- и арт-комьюнити.
ZOIKA
Александра Лекомцева
Анзор Канкулов
Надежда Октябрь
Петр Новиков, Анна Крамар
Свой день рождения отель Pentahotel Moscow, Arbat отметил выставочным проектом художницы, которая постоянно живет в петербургском психоневрологическом интернате. Она создает свои картины из текста посредством самобытного леттеринга, не умея при этом читать. Гости юбилея исследовали и изучали творчество ZOIKA — героев и тексты ее работ. Выставка на время заменила часть постоянной экспозиции, а картины трансформировали привычное пространство отеля.
Анастасия Панова
Ан Кубанова
Ян Посадский, Ксения Караваева
Лена Фадеева
Максим Трут
Вечер посетили соосновательница ярмарки молодого современного искусства blazar Александра Лекомцева, Руководитель направлений «Мода» и «Медиа и дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, куратор Надежда Октябрь, Креативный директор, фэшн-журналист, стилист Рената Харькова, дизайнер Рома Уваров. С творчеством ZOIKA они знакомились под диджей-сет куратора Ан Кубановой.
Фото: Наташа Польская
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