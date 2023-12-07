ZOIKA: выставка петербургской художницы в Pentahotel Moscow, Arbat

Свой день рождения отель Pentahotel Moscow, Arbat отметил выставочным проектом художницы, которая постоянно живет в петербургском психоневрологическом интернате. Она создает свои картины из текста посредством самобытного леттеринга, не умея при этом читать. Гости юбилея исследовали и изучали творчество ZOIKA — героев и тексты ее работ. Выставка на время заменила часть постоянной экспозиции, а картины трансформировали привычное пространство отеля.