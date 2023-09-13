Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Селена Гомес: все звезды MTV VMA

Героиня вечера — Тейлор Свифт, забравшая с собой 9 наград (то ли еще будет на Grammy!). Певица почти побила рекорд Питера Гэбриела, который в 1987 победил сразу в 10 номинациях. Три статуэтки из копилки Тейлор — только у трека Anti-Hero, признанного лучшей песней, роликом и поп-видео года (уж точно все, везде и сразу). Вдобавок кантри-звезда получила награду за лучший альбом года (спасибо Midnights) и, само собой, стала лучшей артисткой года.

Не осталась в обиде Ники Минаж — ушла с церемонии с пятой наградой в карьере за «Лучшее хип-хоп видео» (лишний повод пересмотреть клип Super Freaky Girl). Плюс жюри VMA выделило Шакиру за лучшую совместную работу с Кароль Джи, а k-pop див из Blackpink как лучшую группу года.