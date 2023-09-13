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Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Селена Гомес: все звезды MTV VMA

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Пока актеры бастуют, исполнители тут как тут: в Нью-Джерси отгремела 40-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards — с достойной селебрити-явкой.

Getty Images

Оливия Родриго в Ludovic de Saint Sernin

Getty Images

Тейлор Свифт в Versace

Getty Images

Селена Гомес в Oscar de la Renta

Getty Images

Doja Cat в Monse

Getty Images

Шакира в Versace

Getty Images

Megan Thee Stallion в Brandon Blackwood

Getty Images

Ники Минаж в Dolce & Gabbana

Getty Images

Карди Би в Dilara Findikoglu

Getty Images

Шэннон и Джаред Лето в Rick Owens

Getty Images

Биби Рекса в The Uncommonist

Getty Images

Рэйчел Смит в Roland Mouret

Getty Images

Saweetie в Area

Getty Images

Тайшия Адамс в Alexandre Vauthier

Getty Images

Дав Кэмерон в Coach

Getty Images

Рита Ора в Rodarte

Getty Images

Эмили Ратаковски в Jean Paul Gaultier

Героиня вечера — Тейлор Свифт, забравшая с собой 9 наград (то ли еще будет на Grammy!). Певица почти побила рекорд Питера Гэбриела, который в 1987 победил сразу в 10 номинациях. Три статуэтки из копилки Тейлор — только у трека Anti-Hero, признанного лучшей песней, роликом и поп-видео года (уж точно все, везде и сразу). Вдобавок кантри-звезда получила награду за лучший альбом года (спасибо Midnights) и, само собой, стала лучшей артисткой года. 

Не осталась в обиде Ники Минаж — ушла с церемонии с пятой наградой в карьере за «Лучшее хип-хоп видео» (лишний повод пересмотреть клип Super Freaky Girl). Плюс жюри VMA выделило Шакиру за лучшую совместную работу с Кароль Джи, а k-pop див из Blackpink как лучшую группу года. 

Getty Images

Lil Nas X в Palomo Spain

Getty Images

Деми Довато в Buerlangma

Getty Images

Анитта в Schiaparelli

Getty Images

Коко Джонс в Moschino

Getty Images

Хлоя Бэйли в Roberto Cavalli

Getty Images

Pretty Vee в Quine Li

Getty Images

Maneskin в Rick Owens

Getty Images

Стивен Санчес в Balenciaga

Getty Images

Келси Баллерини в Mônot

Getty Images

Тиффани Хэддиш в Jason Wu

Getty Images

Кароль Джи в Ashi Studio

Getty Images

София Карсон в Alexandre Vauthier

Главной по фэшн-наградам стала Оливия Родриго — в iconic-dress с руки Людовика де Сен-Сернена, щедро украшенном кристаллами Swarovski. Секрет успеха — львиная доля селебрити утонула в водах мермейдкора: София Карсон исследовала морские глубины в сапфирово-чешуйчатом Alexandre Vauthier, Дожда Кэт запуталась в сетях-паутине Monse, а Селена Гомес — в красных водорослях Oscar de la Renta.

Getty Images

Кэти Хилтон в Alice and Olivia

Getty Images

Tinashe в Stella McCartney

Getty Images

Thalia в Dolce & Gabbana

Getty Images

Yung Miami в Han Kjobenhavn

Getty Images

 Одри Труллингер в Undone by Kate

Getty Images

Флу Милли в Area

Getty Images

Нелли Фуртадо в Peter Dundas

Getty Images

Донна Фаризан в Miaou

Тем временем Lil Nas X и Ники Минаж выкрутили брайдалкор на максимум и поспешили на (чужую) свадьбу. Где алтарь — там и будуаркор, во власти которого оказались Кароль Джи и VMA-дебютантка из тиктока Одри Труллингер (дарк-фэшн версию наряда показали Тиффани Хэддиш и Megan Thee Stallion).

С подиума — прямиком на дорожку: по примеру последнего показа The Coach бразильская певица Анитта сочетала стейтмент-наряд Schiaparelli со смешными кидкор-серьгами, а Saweetie облачилась в первобытный шик в духе Флинтстоунов от Area. Не обошлось без винтажа: в отсутствие Кейт Бланшетт за тренд отвечали Стивен Санчес в архивном костюме Balenciaga и Эмрата в ретро-платье Jean Paul Gaultier.

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