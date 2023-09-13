Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Селена Гомес: все звезды MTV VMA

Пока актеры бастуют, исполнители тут как тут: в Нью-Джерси отгремела 40-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards — с достойной селебрити-явкой.
Оливия Родриго в Ludovic de Saint Sernin
Тейлор Свифт в Versace
Селена Гомес в Oscar de la Renta
Doja Cat в Monse
Шакира в Versace
Megan Thee Stallion в Brandon Blackwood
Ники Минаж в Dolce & Gabbana
Карди Би в Dilara Findikoglu
Шэннон и Джаред Лето в Rick Owens
Биби Рекса в The Uncommonist
Рэйчел Смит в Roland Mouret
Saweetie в Area
Тайшия Адамс в Alexandre Vauthier
Дав Кэмерон в Coach
Рита Ора в Rodarte
Эмили Ратаковски в Jean Paul Gaultier
Героиня вечера — Тейлор Свифт, забравшая с собой 9 наград (то ли еще будет на Grammy!). Певица почти побила рекорд Питера Гэбриела, который в 1987 победил сразу в 10 номинациях. Три статуэтки из копилки Тейлор — только у трека Anti-Hero, признанного лучшей песней, роликом и поп-видео года (уж точно все, везде и сразу). Вдобавок кантри-звезда получила награду за лучший альбом года (спасибо Midnights) и, само собой, стала лучшей артисткой года.
Не осталась в обиде Ники Минаж — ушла с церемонии с пятой наградой в карьере за «Лучшее хип-хоп видео» (лишний повод пересмотреть клип Super Freaky Girl). Плюс жюри VMA выделило Шакиру за лучшую совместную работу с Кароль Джи, а k-pop див из Blackpink как лучшую группу года.
Lil Nas X в Palomo Spain
Деми Довато в Buerlangma
Анитта в Schiaparelli
Коко Джонс в Moschino
Хлоя Бэйли в Roberto Cavalli
Pretty Vee в Quine Li
Maneskin в Rick Owens
Стивен Санчес в Balenciaga
Келси Баллерини в Mônot
Тиффани Хэддиш в Jason Wu
Кароль Джи в Ashi Studio
София Карсон в Alexandre Vauthier
Главной по фэшн-наградам стала Оливия Родриго — в iconic-dress с руки Людовика де Сен-Сернена, щедро украшенном кристаллами Swarovski. Секрет успеха — львиная доля селебрити утонула в водах мермейдкора: София Карсон исследовала морские глубины в сапфирово-чешуйчатом Alexandre Vauthier, Дожда Кэт запуталась в сетях-паутине Monse, а Селена Гомес — в красных водорослях Oscar de la Renta.
Тем временем Lil Nas X и Ники Минаж выкрутили брайдалкор на максимум и поспешили на (чужую) свадьбу. Где алтарь — там и будуаркор, во власти которого оказались Кароль Джи и VMA-дебютантка из тиктока Одри Труллингер (дарк-фэшн версию наряда показали Тиффани Хэддиш и Megan Thee Stallion).
С подиума — прямиком на дорожку: по примеру последнего показа The Coach бразильская певица Анитта сочетала стейтмент-наряд Schiaparelli со смешными кидкор-серьгами, а Saweetie облачилась в первобытный шик в духе Флинтстоунов от Area. Не обошлось без винтажа: в отсутствие Кейт Бланшетт за тренд отвечали Стивен Санчес в архивном костюме Balenciaga и Эмрата в ретро-платье Jean Paul Gaultier.
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