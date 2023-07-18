Ужин фудблогеров и экспертов «Собака.ru» в новом ресторане Giro

В мае в элитном ЖК «Русский дом» открылся ресторан Giro, который специализируется на средиземноморской домашней кухне. В меню — традиционные блюда Италии, Франции, Испании и Греции, много рыбы и любимой всеми пасты. Мы собрались в Басковом переулке вместе с фудблогерами и экспертами, чтобы попробовать пять гастрономических сетов и насладиться петербургским солнцем на террасе с панорамными окнами.
Даша Рудая
Анна Коварская
Анастасия Попова
Наталья Бондаревская
В переводе с итальянского Giro означает «Прогулка». Ресторан оправдывает свое название и правда предлагает отправиться в путешествие по Франции, Италии, Испании и Греции. В интерьере заведения — природные травертин, оникс, дуб и орех, итальянская люстра из муранского стекла, которая отсылает к советским елочным игрушкам, семидесятилетний кактус прямиком из Индии и расписанная вручную посуда. На кухне — натуральные продукты и собственное производство хлебов, сорбетов, десертов и круассанов. В винной карте — большой выбор Старого и Нового Света с акцентом на автохтонные сорта Италии.
Виктория Дим
Дмитрий Грозный
Эльвира Риа
Ася Элькина
Александр Кузнецов
Марат Богдалов
Леся Вахламеева
На променад по Средиземноморью мы отправились в компании фудблогеров, экспертов и гастрономических критиков: Артема Балаева, Виктории Дим, Дмитрия Грозного, Анны Каварской, Анастасии Поповой, Эльвиры Риа, Натальи Бондаревской, Аси Элькиной, Даши Рудой, актрисы Полины Сидихиной. Начали с сета закусок из зеленого салата, вителло тоннато, семги слабой соли с лимонным кремом и ржаными тостами и винной тарелки. Порции на ужине соответствовали аналогичным позициям в меню и поражали солидным объемом.
Панаше из морепродуктов и осьминог по-галисийски — блюда второго сета — оказались самыми фотографируемыми. При этом Giro ставят во главу стола не яркую подачу, а понятный вкус и качество еды как дома. А это значит: минимум специй.
Дмитрий Грозный, Эльвира Риа
Сергей Мищишин
Анастасия Бутусова
Отсутствие соли и перца шеф Сергей Мищишин компенсирует филигранной работой с травами. В очередной раз гости ужина убедились в этом, попробовав третий сет из четырех пицц: «Маргариты», с грушей и сырами, с беконом, кукурузой и халапеньо, чоризо. На горячее подавали говяжий язык, томленый с вином и черной смородиной, или нежнейший судак с бобами эдамаме. Выбрать между двумя блюдами было непросто, но пробовать их — одинаково вкусно. Оттеняли основные блюда и закуски игристое и коктейли. Завершил гастрономический вечер яблочный пирог с мороженым — нестареющая классика.
Фото: Елизавета Медунецкая
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