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Репортажи

Ужин фудблогеров и экспертов «Собака.ru» в новом ресторане Giro

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В мае в элитном ЖК «Русский дом» открылся ресторан Giro, который специализируется на средиземноморской домашней кухне. В меню — традиционные блюда Италии, Франции, Испании и Греции, много рыбы и любимой всеми пасты. Мы собрались в Басковом переулке вместе с фудблогерами и экспертами, чтобы попробовать пять гастрономических сетов и насладиться петербургским солнцем на террасе с панорамными окнами.

Полина Сидихина
Артем Балаев, Ольга Шамаева

Даша Рудая

Анна Коварская

Анастасия Попова

Наталья Бондаревская

В переводе с итальянского Giro означает «Прогулка». Ресторан оправдывает свое название и правда предлагает отправиться в путешествие по Франции, Италии, Испании и Греции. В интерьере заведения — природные травертин, оникс, дуб и орех, итальянская люстра из муранского стекла, которая отсылает к советским елочным игрушкам, семидесятилетний кактус прямиком из Индии и расписанная вручную посуда. На кухне — натуральные продукты и собственное производство хлебов, сорбетов, десертов и круассанов. В винной карте — большой выбор Старого и Нового Света с акцентом на автохтонные сорта Италии.

Виктория Дим

Дмитрий Грозный

Эльвира Риа

Ася Элькина

Александр Кузнецов

Марат Богдалов

Татьяна Зиза

Леся Вахламеева

На променад по Средиземноморью мы отправились в компании фудблогеров, экспертов и гастрономических критиков: Артема Балаева, Виктории Дим, Дмитрия Грозного, Анны Каварской, Анастасии Поповой, Эльвиры Риа, Натальи Бондаревской, Аси Элькиной, Даши Рудой, актрисы Полины Сидихиной. Начали с сета закусок из зеленого салата, вителло тоннато, семги слабой соли с лимонным кремом и ржаными тостами и винной тарелки. Порции на ужине соответствовали аналогичным позициям в меню и поражали солидным объемом.

Панаше из морепродуктов и осьминог по-галисийски — блюда второго сета — оказались самыми фотографируемыми. При этом Giro ставят во главу стола не яркую подачу, а понятный вкус и качество еды как дома. А это значит: минимум специй.

Дмитрий Грозный, Эльвира Риа

Полина Сидихина, Леся Вахламеева, Виктория Дим, Анастасия Попова, Даша Ру, Марат Богдалов, Ася Элькина

Сергей Мищишин

Артем Балаев, Ольга Шамаева
Полина Сидихина

Анастасия Бутусова

Отсутствие соли и перца шеф Сергей Мищишин компенсирует филигранной работой с травами. В очередной раз гости ужина убедились в этом, попробовав третий сет из четырех пицц: «Маргариты», с грушей и сырами, с беконом, кукурузой и халапеньо, чоризо. На горячее подавали говяжий язык, томленый с вином и черной смородиной, или нежнейший судак с бобами эдамаме. Выбрать между двумя блюдами было непросто, но пробовать их — одинаково вкусно. Оттеняли основные блюда и закуски игристое и коктейли. Завершил гастрономический вечер яблочный пирог с мороженым — нестареющая классика.

Фото: Елизавета Медунецкая

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