Ужин фудблогеров и экспертов «Собака.ru» в новом ресторане Giro

Отсутствие соли и перца шеф Сергей Мищишин компенсирует филигранной работой с травами. В очередной раз гости ужина убедились в этом, попробовав третий сет из четырех пицц: «Маргариты», с грушей и сырами, с беконом, кукурузой и халапеньо, чоризо. На горячее подавали говяжий язык, томленый с вином и черной смородиной, или нежнейший судак с бобами эдамаме. Выбрать между двумя блюдами было непросто, но пробовать их — одинаково вкусно. Оттеняли основные блюда и закуски игристое и коктейли. Завершил гастрономический вечер яблочный пирог с мороженым — нестареющая классика.