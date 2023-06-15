Искусство и музыка в ар-деко: вечер музыки и архитектуры в клубном доме «Институтский, 16»

Ар-деко — один из самых изысканных архитектурных стилей начала XX века, его называют золотой серединой между шиком и функциональностью и отличают прямые линии, геометрические узоры и формы. Единственный представитель стиля ар-деко на севере Петербурга — клубный дом «Институтский, 16». Здесь 7 июня прошел музыкальный вечер, организованный компанией Legenda совместно с проектом Pianissimo, который с 2017 года проводит концерты молодых звезд фортепиано в исторических и редких локациях.