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Искусство и музыка в ар-деко: вечер музыки и архитектуры в клубном доме «Институтский, 16»

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Ар-деко — один из самых изысканных архитектурных стилей начала XX века, его называют золотой серединой между шиком и функциональностью и отличают прямые линии, геометрические узоры и формы. Единственный представитель стиля ар-деко на севере Петербурга — клубный дом «Институтский, 16». Здесь 7 июня прошел музыкальный вечер, организованный компанией Legenda совместно с проектом Pianissimo, который с 2017 года проводит концерты молодых звезд фортепиано в исторических и редких локациях.

Екатерина Смольникова, Игорь Смольников
Мария Элькина

Любовь Леонтьева, Наталья Янковска, Ольга Суркова, Лидия Замкова

Илья Папоян

Алексей Городнев

Александр Лебедев

Елена Голубева

На вечере в холле клубного дома прозвучали произведения Сергея Рахманинова в исполнении молодого пианиста Илья Папояна, лауреата множества престижных российских и международных конкурсов. Концерт предваряла лекция архитектурного критика Марии Элькиной в отеле «Астория» об истории ар-деко, его становлении и развитии в Америке, Европе и СССР.

Алексей Городнев, Максим Лангуев, Виктор Романовский

Анастасия Зуйкова, Марк Алексеенко

Сергей Завершинский

Ксения Демирчиева

Анастасия Добрикова, Анастасия Зуйкова, Елена Фоменко

Анастасия Добрикова, Анастасия Зуйкова,

Елена Фоменко

Ксения Садкова, Дарья Штоколова

Махмуд Бусельми, Юлия Топольская

Наталья и Мария Ежковы

Даниил Степанов, Роман Чиковани

Фото: Павел Литвинов, Анастасия Большакова.

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