Искусство и музыка в ар-деко: вечер музыки и архитектуры в клубном доме «Институтский, 16»

Ар-деко — один из самых изысканных архитектурных стилей начала XX века, его называют золотой серединой между шиком и функциональностью и отличают прямые линии, геометрические узоры и формы. Единственный представитель стиля ар-деко на севере Петербурга — клубный дом «Институтский, 16». Здесь 7 июня прошел музыкальный вечер, организованный компанией Legenda совместно с проектом Pianissimo, который с 2017 года проводит концерты молодых звезд фортепиано в исторических и редких локациях.
Любовь Леонтьева, Наталья Янковска, Ольга Суркова, Лидия Замкова
Илья Папоян
Алексей Городнев
Александр Лебедев
Елена Голубева
На вечере в холле клубного дома прозвучали произведения Сергея Рахманинова в исполнении молодого пианиста Илья Папояна, лауреата множества престижных российских и международных конкурсов. Концерт предваряла лекция архитектурного критика Марии Элькиной в отеле «Астория» об истории ар-деко, его становлении и развитии в Америке, Европе и СССР.
Фото: Павел Литвинов, Анастасия Большакова.
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