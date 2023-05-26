18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Наташа Поли, Хайди Клум и Давид Кома: как прошел благотворительный ужин amfAR

Поделиться:

Каннский кинофестиваль подходит к концу, а значит пришло время для главной вечеринки — благотворительного вечера amfAR. В этом году ужин прошел в Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе. Среди гостей были замечены Хайди Клум в салатовых перьях Gorges Hobeika, Наташа Поли в черном Givenchy, Эльза Хоск в фестивальном Helsa и другие. 

Getty Images

Наташа Поли в Givenchy

Getty Images

Лори Харви в LaQuan Smith

Getty Images

Эльза Хоск в Helsa

Getty Images

Хайди Клум в Gorges Hobeika

Getty Images

Алессандра Амбросио в Dundas

Getty Images

Эшли Грэм в Harris Reed

Getty Images

Фрида Аасен в Rozie Corsets и часах Hublot

Getty Images

Сара Сампайо

Getty Images

Винни Харлоу

Американский фонд исследований СПИДа (American Foundation for AIDS Research — amfAR) ежегодно завершает Каннский кинофестиваль своим гала-ужином, проводит благотворительный аукцион, средства вырученные с которого уходят на работу фонда, исследования и работу над создание вакцины от СПИДа.

Getty Images

Коко Роша в Gaurav Gupta

Getty Images

Джереми Скотт

Getty Images

Юлия Янина и Даша Янина в Yanina

Getty Images

Давид Кома

Getty Images

Лакуан Смит

Getty Images

Дарья Коновалова

Getty Images

Ева Лонгория в Ashi Studio

Getty Images

Эллен фон Унверт

В этом году ведущей вечера стала певица Куин Латифа, а развлекали гостей Холзи, Глэдис Найт и Адам Ламберт. Еще одно мероприятие вечера — модное шоу, режиссером которого традиционно выступает экс главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд. Русский десант этого года: Юлия и Даша Янины, Давид Кома и корсет Rozie Corsets на Фриде Аасен.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: