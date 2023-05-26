Наташа Поли, Хайди Клум и Давид Кома: как прошел благотворительный ужин amfAR

Каннский кинофестиваль подходит к концу, а значит пришло время для главной вечеринки — благотворительного вечера amfAR. В этом году ужин прошел в Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе. Среди гостей были замечены Хайди Клум в салатовых перьях Gorges Hobeika, Наташа Поли в черном Givenchy, Эльза Хоск в фестивальном Helsa и другие.
Американский фонд исследований СПИДа (American Foundation for AIDS Research — amfAR) ежегодно завершает Каннский кинофестиваль своим гала-ужином, проводит благотворительный аукцион, средства вырученные с которого уходят на работу фонда, исследования и работу над создание вакцины от СПИДа.
В этом году ведущей вечера стала певица Куин Латифа, а развлекали гостей Холзи, Глэдис Найт и Адам Ламберт. Еще одно мероприятие вечера — модное шоу, режиссером которого традиционно выступает экс главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд. Русский десант этого года: Юлия и Даша Янины, Давид Кома и корсет Rozie Corsets на Фриде Аасен.
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