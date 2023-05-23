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Литературный вечер по новой книге Ирады Берг

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Ирада Берг представила свою новую книгу «Петрикор» совместно с Максимом Матвеевым, Сатей Венковой, Никитой Касьяненко, постановщиком вечера в французском ресторане «LOU LOU» выступил режиссер Кирилл Люкевич, известный своими театральными работами в нестандартных пространствах.

Ирада Берг, Максим Матвеев

Анна-Егорова, Сергей-Кульпин

Мария Цейтлин

Оксана Кравцова, Юлия Хельд, Мария Юцевич
Татьяна Архипова
Анастасия Контарович
Ирада Берг, Максим Матвеев

Работа над созданием сборника «Петрикор» шла почти два года. Любовь, дружба, принятие и смирение — за всеми этими темами, автору хотелось показать читателю многогранность человеческой души, на что мы на самом деле готовы ради собственного счастья.

Сюжеты историй переносят из солнечного Порту в пасмурный Петербург, на Лазурный берег, в Лос-Анджелес и обратно в Петербург, знакомя читателя с архитектурой городов их настроением. Отдельное место отведено музыке. Напевы джаза, неповторимая классика, отголоски дерзкого рока, все эти жанры переплетены между собой и погружают читателя в чарующую атмосферу происходящего, позволяя понять переживания героев и среди нескольких десятков лиц найти самого себя.

Стася Венкова
Максим Матвеев, Елизавета Любимова

Алена Антончик, Денис Войтов, Анна Шибашева

Анна Егорова

Белоглазов Владислав, Александра Магур

Наталья Шпакова

Евгений Рогач

В сборник вошли семь рассказов и две волнующие пьесы «Дальше мы сами» и «Изоляция», которая уже этой осенью увидит свет в виде театральной постановки. И если в обыденности дней петрикор – свежий запах природы, оживающий после дождя, то «Петрикор» Ирады Берг – способ получить ценный совет и понять, что в слишком суетном и жестоком мире ты не один.

Генеральные партнеры вечера: «Альфа-Банк», аукционный дом «Александр».

Ирада Берг

Елена Иванникова, Яна Жукова, Евгения Букато

Оксана Кравцова, Елена Шевченко

Илона Верис

Максим Матвеев
Ирада Берг, Оксана Кравцова

Людмила Кутявина

Мария Смольникова

Ольга Курбатова, Наталья Глебко

Елена и Александр Иванниковы

Ирада Берг, Рустэм Ибрагимов

Светлана Щанкина

Никита Касьяненко, Анна Петросян

Татьяна Сулименко, Ирина Яковлева

Татьяна Проворная, Юлия Писарева

Юлия Хелдь

Фото: Анастасия Большакова, Александра Токарева

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