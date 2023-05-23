Литературный вечер по новой книге Ирады Берг

Ирада Берг представила свою новую книгу «Петрикор» совместно с Максимом Матвеевым, Сатей Венковой, Никитой Касьяненко, постановщиком вечера в французском ресторане «LOU LOU» выступил режиссер Кирилл Люкевич, известный своими театральными работами в нестандартных пространствах.
Анна-Егорова, Сергей-Кульпин
Мария Цейтлин
Работа над созданием сборника «Петрикор» шла почти два года. Любовь, дружба, принятие и смирение — за всеми этими темами, автору хотелось показать читателю многогранность человеческой души, на что мы на самом деле готовы ради собственного счастья.
Сюжеты историй переносят из солнечного Порту в пасмурный Петербург, на Лазурный берег, в Лос-Анджелес и обратно в Петербург, знакомя читателя с архитектурой городов их настроением. Отдельное место отведено музыке. Напевы джаза, неповторимая классика, отголоски дерзкого рока, все эти жанры переплетены между собой и погружают читателя в чарующую атмосферу происходящего, позволяя понять переживания героев и среди нескольких десятков лиц найти самого себя.
Алена Антончик, Денис Войтов, Анна Шибашева
Анна Егорова
Белоглазов Владислав, Александра Магур
Наталья Шпакова
Евгений Рогач
В сборник вошли семь рассказов и две волнующие пьесы «Дальше мы сами» и «Изоляция», которая уже этой осенью увидит свет в виде театральной постановки. И если в обыденности дней петрикор – свежий запах природы, оживающий после дождя, то «Петрикор» Ирады Берг – способ получить ценный совет и понять, что в слишком суетном и жестоком мире ты не один.
Генеральные партнеры вечера: «Альфа-Банк», аукционный дом «Александр».
Елена Иванникова, Яна Жукова, Евгения Букато
Илона Верис
Людмила Кутявина
Мария Смольникова
Ольга Курбатова, Наталья Глебко
Елена и Александр Иванниковы
Светлана Щанкина
Никита Касьяненко, Анна Петросян
Татьяна Сулименко, Ирина Яковлева
Татьяна Проворная, Юлия Писарева
Юлия Хелдь
Фото: Анастасия Большакова, Александра Токарева
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