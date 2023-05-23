Литературный вечер по новой книге Ирады Берг

Работа над созданием сборника «Петрикор» шла почти два года. Любовь, дружба, принятие и смирение — за всеми этими темами, автору хотелось показать читателю многогранность человеческой души, на что мы на самом деле готовы ради собственного счастья.

Сюжеты историй переносят из солнечного Порту в пасмурный Петербург, на Лазурный берег, в Лос-Анджелес и обратно в Петербург, знакомя читателя с архитектурой городов их настроением. Отдельное место отведено музыке. Напевы джаза, неповторимая классика, отголоски дерзкого рока, все эти жанры переплетены между собой и погружают читателя в чарующую атмосферу происходящего, позволяя понять переживания героев и среди нескольких десятков лиц найти самого себя.