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Репортажи

Церемония вручения Знака признания «Свои Люди»

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25 марта состоялась церемония вручения Знака признания «Свои Люди». Церемония учреждена холдингом Nikonov group и призвана отметить выдающихся людей за развитие бизнеса в Санкт-Петербурге и России. Место церемонии также выбрано неслучайно – в многофункциональном пространстве «Печатный двор». Это исторически знаковое место, построенное по указу Николая I. Печатный двор был одной из крупнейших типографий мира, не уступавшей Парижской национальной типографии.

Екатерина Смольникова

Алексей Неймышев

Алексей и Мария Фурсовы

Денис Леонов

Алиса Петренко

Галина Резник

Ирина Оганова

Вероника Петренко

Виталий Свидовский

Лауреатов и гостей вечера ждало искусно оформленное пространство, наполненное множеством арт-объектов, отсылающих к новой коллекции ювелирного дома Roman Nikonov, презентация которой состоялась на мероприятии.

Организаторы создали персональные номинации для каждой знаковой фигуры, внёсшей вклад в развития петербургского и российского бизнес-сообщества. Двадцати двум номинантам основатель холдинга Роман Никонов лично вручил Знак признания. Среди них: Екатерина Смольникова, Виталий Свидовский, Алексей и Мария Фурсовы, Дмитрий Симонов и другие.

Галина Линник

Кирилл Соловейчик

Елена Лашкова

Денис Леонов

Семен Голубев

Церемония вручения Знака признания сопровождалась уникальным авторским шоу. Мероприятие проходило в волшебной атмосфере русских добрых сказок.

Екатерина Арсеньева

Анастасия Контарович

Фото: Анастасия Большакова

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