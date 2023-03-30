25 марта состоялась церемония вручения Знака признания «Свои Люди». Церемония учреждена холдингом Nikonov group и призвана отметить выдающихся людей за развитие бизнеса в Санкт-Петербурге и России. Место церемонии также выбрано неслучайно – в многофункциональном пространстве «Печатный двор». Это исторически знаковое место, построенное по указу Николая I. Печатный двор был одной из крупнейших типографий мира, не уступавшей Парижской национальной типографии.