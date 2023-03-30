25 марта состоялась церемония вручения Знака признания «Свои Люди». Церемония учреждена холдингом Nikonov group и призвана отметить выдающихся людей за развитие бизнеса в Санкт-Петербурге и России. Место церемонии также выбрано неслучайно – в многофункциональном пространстве «Печатный двор». Это исторически знаковое место, построенное по указу Николая I. Печатный двор был одной из крупнейших типографий мира, не уступавшей Парижской национальной типографии.
Алексей Неймышев
Алексей и Мария Фурсовы
Денис Леонов
Алиса Петренко
Галина Резник
Вероника Петренко
Виталий Свидовский
Лауреатов и гостей вечера ждало искусно оформленное пространство, наполненное множеством арт-объектов, отсылающих к новой коллекции ювелирного дома Roman Nikonov, презентация которой состоялась на мероприятии.
Организаторы создали персональные номинации для каждой знаковой фигуры, внёсшей вклад в развития петербургского и российского бизнес-сообщества. Двадцати двум номинантам основатель холдинга Роман Никонов лично вручил Знак признания. Среди них: Екатерина Смольникова, Виталий Свидовский, Алексей и Мария Фурсовы, Дмитрий Симонов и другие.
Церемония вручения Знака признания сопровождалась уникальным авторским шоу. Мероприятие проходило в волшебной атмосфере русских добрых сказок.
Фото: Анастасия Большакова
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