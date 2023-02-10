Открытие петербургского ландшафтного бюро МОХ в Москве

Петербургское ландшафтное бюро МОХ теперь есть и в Москве. Команда проекта открыла мультифункциональное пространство в Старомонетном переулке. Посмотреть на симбиоз галереи, флористической мастерской, библиотеки и концепт-стора собрались Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Ксения Гощицкая, Саша Жаркова, Александр Перепелкин и другие гости.