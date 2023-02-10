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Репортажи

Открытие петербургского ландшафтного бюро МОХ в Москве

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Петербургское ландшафтное бюро МОХ теперь есть и в Москве. Команда проекта открыла мультифункциональное пространство в Старомонетном переулке. Посмотреть на симбиоз галереи, флористической мастерской, библиотеки и концепт-стора собрались Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Ксения Гощицкая, Саша Жаркова, Александр Перепелкин и другие гости.

Алена Долецкая

Ксения Соловьева

Саша Жаркова

Ксения Гощицкая

Платон Инфанте и Дарья Коновалова-Инфанте

За архитектуру MOX BUREAU отвечало молодое бюро KOZEEN+RUEDA. Им удалось создать галерейное пространства, которое в дальнейшем станет фоном для объектов искусства, дизайна и цветочных композиций. Здесь же расположился офис бюро, мини-библиотека и концепт-стор.

Ксения Гощицкая, Дмитрий Голубев
Ксения Малич

Александр Перепелкин и Алиса Прудникова

Евгений Давыдов

Полина Ченцова

Ирина Шульженко

Александра Лекомцева

Марина Леонова

Анастасия Ромашкевич

Надежда Ананьева

Цветочная мастерская курируется арт-флористом Полиной Ченцовой. Кураторский подход помог уйти от формата привычных букетов и сделать флористику более природной. Создатели подчеркивают, что открыли не цветочный магазин, а творческую студию-мастерскую флориста, с его видением и возможностью диалога.

Илья Егоров

Светлана Чертовских

Сердар Яников и Татьяна Харченко

Владимир Красильников и Татьяна Аленина

Александр Козлов

Алина Полежаева и Ольга Шевченко

Екатерина Ванцева

Ася Еремина и Денис Милованов

Алина Полежаева и Полина Ченцова

Фото: Антон Доников, Дарья Ревина

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