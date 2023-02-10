Открытие петербургского ландшафтного бюро МОХ в Москве

Петербургское ландшафтное бюро МОХ теперь есть и в Москве. Команда проекта открыла мультифункциональное пространство в Старомонетном переулке. Посмотреть на симбиоз галереи, флористической мастерской, библиотеки и концепт-стора собрались Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Ксения Гощицкая, Саша Жаркова, Александр Перепелкин и другие гости.
Алена Долецкая
Ксения Соловьева
Саша Жаркова
Платон Инфанте и Дарья Коновалова-Инфанте
За архитектуру MOX BUREAU отвечало молодое бюро KOZEEN+RUEDA. Им удалось создать галерейное пространства, которое в дальнейшем станет фоном для объектов искусства, дизайна и цветочных композиций. Здесь же расположился офис бюро, мини-библиотека и концепт-стор.
Александр Перепелкин и Алиса Прудникова
Евгений Давыдов
Полина Ченцова
Ирина Шульженко
Александра Лекомцева
Марина Леонова
Анастасия Ромашкевич
Надежда Ананьева
Цветочная мастерская курируется арт-флористом Полиной Ченцовой. Кураторский подход помог уйти от формата привычных букетов и сделать флористику более природной. Создатели подчеркивают, что открыли не цветочный магазин, а творческую студию-мастерскую флориста, с его видением и возможностью диалога.
Фото: Антон Доников, Дарья Ревина
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