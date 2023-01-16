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Театрализованное представление «Старый Новый год» в Гранд Отеле Европа

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Старый Новый год традиционно завершает череду праздничных мероприятий и поздравлений. Так, 14 января, в Гранд Отеле Европа прошло театрализованное представление «Старый Новый год» для подопечных Фонда «Банк еды «Русь». Новый год по старому стилю встречали в интерьерах одной из красивейших мансард Петербурга. 

На представлении собрались дети из многодетных семей города. Продлить для них праздник решил предприниматель, филантроп и создатель часового YouTube-канала «Про часы, про время, про людей» Павел Кейв: «Новый год — время чудес, когда каждый из нас хотя бы ненадолго может стать волшебником. Все знают, как это приятно — получать подарки, но еще приятнее их дарить и видеть искреннюю радость в особенности в глазах детей».

Кроме сказочного театрализованного представления гости увидели бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, выступление иллюзиониста, настоящего (!) оленя и получили подарки.

Вместо привычных новогодних стихотворений дети читали на мероприятии свои поэтические работы. Перед праздником был объявлен стихотворный конкурс для ребят и их семей — нужно было создать произведение, зарифмовав слова «ракета», «часы» и «время». Лучшим поэтам организаторы вручили специальные призы от часовой компании «Ракета»: фирменные сувениры, приглашение на экскурсию на завод в Петергоф и наручные часы.

Фото: пресс-служба компании ОМOIKIRI

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