Театрализованное представление «Старый Новый год» в Гранд Отеле Европа

На представлении собрались дети из многодетных семей города. Продлить для них праздник решил предприниматель, филантроп и создатель часового YouTube-канала «Про часы, про время, про людей» Павел Кейв: «Новый год — время чудес, когда каждый из нас хотя бы ненадолго может стать волшебником. Все знают, как это приятно — получать подарки, но еще приятнее их дарить и видеть искреннюю радость в особенности в глазах детей».