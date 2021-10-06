Закрытие фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva»

В начале октября в Петербурге состоялось торжественное завершение IX Международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva». Гости события увидели петербургскую премьеру Вечера современной хореографии: три одноактных спектакля молодых российских хореографов: Эрнеста Нургали «Без имён», Анны Щеклеиной «Ренессанс 2021» и Ольги Лабовкиной «Не будите спящую собаку». А также спектакль Pasionaria испанского коллектива La Veronal в хореографии Маркоса Морау.
Ольга Угарова
Анастасия Яценко
После премьеры спектакля Pasionaria в отеле Кемпински Мойка 22 состоялся коктейль, приуроченный к завершению фестиваля Context. Diana Vishneva-2021.
Станислав Ершов
Дмитрий Левин
Александра Злобина
Вадим Мальцев
Валентина Филиппенко, Яна Гущина и Юлия Никулина
Ольга Лабовкина и артисты театра танца «Дорога из города»
Юлия Никулина, Светлана Букреева
Ольга Лабовкина, Эрнест Нургали и Анна Щеклеина
Ольга Лабовкина
Следующий год станет юбилейным для фестиваля «Context. Diana Vishneva. В 2022 году X международный фестиваль современной хореографии продолжит знакомить зрителей с самыми актуальными и значимыми работами современной хореографии российской и международной программы, а также развивать индустрию современного танца и смежных с ним направлений.
Ринат Асадулин
Роман Беляков, Мария Буланова
Светлана Березовская, Алевтина Грунтовская и Дарья Пластун
Татьяна Бабина
Татьяна Стрижиус
Эрнест Нургали и артисты Башкирского государственного театра оперы и балета
Юлия Кузькина, Эрнест Нургали, Анастасия Яценко, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина
Юлия Никулина, Татьяна Бабина
Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук
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