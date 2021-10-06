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Репортажи

Закрытие фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva»

В начале октября в Петербурге состоялось торжественное завершение IX Международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva». Гости события увидели петербургскую премьеру Вечера современной хореографии: три одноактных спектакля молодых российских хореографов: Эрнеста Нургали «Без имён», Анны Щеклеиной «Ренессанс 2021» и Ольги Лабовкиной «Не будите спящую собаку». А также спектакль Pasionaria испанского коллектива La Veronal в хореографии Маркоса Морау.

Татьяна Архипова
Мария Грудина, Юрий Грудин
Михаил Стацюк
Анастасия Смирнова
Виталий Котов

Ольга Угарова

Ханна Хмелева
Анастасия Лукина
Леонтий Касаткин

Анастасия Яценко

После премьеры спектакля Pasionaria в отеле Кемпински Мойка 22 состоялся коктейль, приуроченный к завершению фестиваля Context. Diana Vishneva-2021. 

Станислав Ершов

Дмитрий Левин

Александра Злобина

Вадим Мальцев

Лилия Бурдинская

Валентина Филиппенко, Яна Гущина и Юлия Никулина

Наталья Ермашова

Ольга Лабовкина и артисты театра танца «Дорога из города»

Михаил Стацюк, Мария Грудина

Юлия Никулина, Светлана Букреева

Ольга Лабовкина, Эрнест Нургали и Анна Щеклеина

Ольга Лабовкина

Следующий год станет юбилейным для фестиваля «Context. Diana Vishneva. В 2022 году X международный фестиваль современной хореографии продолжит знакомить зрителей с самыми актуальными и значимыми работами современной хореографии российской и международной программы, а также развивать индустрию современного танца и смежных с ним направлений.

Мария Грудина, Михаил Стацюк

Ринат Асадулин

Роман Беляков, Мария Буланова

Светлана Березовская, Алевтина Грунтовская и Дарья Пластун

Татьяна Бабина

Татьяна Стрижиус

Эрнест Нургали и артисты Башкирского государственного театра оперы и балета

Юлия Кузькина, Эрнест Нургали, Анастасия Яценко, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина

Юлия Никулина, Татьяна Бабина

Юрий Грудин

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук

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