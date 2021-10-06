Закрытие фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva»

Следующий год станет юбилейным для фестиваля «Context. Diana Vishneva. В 2022 году X международный фестиваль современной хореографии продолжит знакомить зрителей с самыми актуальными и значимыми работами современной хореографии российской и международной программы, а также развивать индустрию современного танца и смежных с ним направлений.