День рождения ресторана «Chang» на Московском проспекте

17 сентября ресторан «Chang» отпраздновал свой первый день рождения. За это время заведение успело громко заявить о себе в сфере ресторанного бизнеса (номинация в премии «Что Где Есть в Петербурге» тому подтверждение). Только в этот вечер гости смогли попробовать специальное меню от шеф-повара Дениса Прохорова, из японской мраморной говядины категории А5 (вагю).
Денис Прохоров
Артем Клыков, Станислав Смирнов, Галина Рогалева, Татьяна Неклюдова
Наталья Веселова
DJ Jackski
Маргарита Монти
DJ Keyton
Юлиана Карташова
Команда ресторана «Chang
Виктория Мирзаева
Также гости вечера смогли насладиться угощениями от бренд-бармена и выступлениями DJ Keyton и DJ Jackski. Сюрпризом для всех посетителей стал праздничный торт от команды ресторана.
Фото: Илья Круглянский
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