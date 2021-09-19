День рождения ресторана «Chang» на Московском проспекте

17 сентября ресторан «Chang» отпраздновал свой первый день рождения. За это время заведение успело громко заявить о себе в сфере ресторанного бизнеса (номинация в премии «Что Где Есть в Петербурге» тому подтверждение). Только в этот вечер гости смогли попробовать специальное меню от шеф-повара Дениса Прохорова, из японской мраморной говядины категории А5 (вагю).