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День рождения ресторана «Chang» на Московском проспекте

17 сентября ресторан «Chang» отпраздновал свой первый день рождения. За это время заведение успело громко заявить о себе в сфере ресторанного бизнеса (номинация в премии «Что Где Есть в Петербурге» тому подтверждение). Только в этот вечер гости смогли попробовать специальное меню от шеф-повара Дениса Прохорова, из японской мраморной говядины категории А5 (вагю). 

Денис Прохоров

Лев Авербах, Виктория Флер

Артем Клыков, Станислав Смирнов, Галина Рогалева, Татьяна Неклюдова

Наталья Веселова

DJ Jackski

Маргарита Монти

DJ Keyton

Юлиана Карташова

Команда ресторана «Chang

Виктория Мирзаева

Также гости вечера смогли насладиться угощениями от бренд-бармена и выступлениями DJ Keyton и DJ Jackski. Сюрпризом для всех посетителей стал праздничный торт от команды ресторана.

Виктория Флер

Татьяна Неклюдова

Игорь Пухов

Галина Рогалева

Денис Прохоров

Дмитрий Галянов, Сергей Богомазов

Стеси Дюбуа, Денис Прохоров, Виталия Долинская

DJ Jackski

Фото: Илья Круглянский

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