Этого количества должно хватить на 5 тысяч человек.
В ноябре в Новосибирск привезут 10 тысяч доз вакцины от коронавируса
Каждому нужно будет сделать по 2 инъекции. «У нас планируется поступление около 10 тыс. доз вакцины "Спутник V", это предусматривает вакцинацию примерно 5 тыс. пациентов. На первом этапе планируется вакцинация медицинских работников и, возможно, работников образования», — пояснила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.
По данным оперативного штаба, на утро 15 сентября в Новосибирской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом.
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