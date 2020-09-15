В ноябре в Новосибирск привезут 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

Каждому нужно будет сделать по 2 инъекции. «У нас планируется поступление около 10 тыс. доз вакцины "Спутник V", это предусматривает вакцинацию примерно 5 тыс. пациентов. На первом этапе планируется вакцинация медицинских работников и, возможно, работников образования», — пояснила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.

По данным оперативного штаба, на утро 15 сентября в Новосибирской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом.