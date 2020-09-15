Еще 59 человек c коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 15 сентября в Новосибирске зафиксировано 59 новых случаев коронавируса. Скончалась еще одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 40 человек, 7 пациентов — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1436 взрослых пациентов и 15 детей с установленным диагнозом и подозрением на COVID-19.

Всего в Новосибирской области провели 468 497 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 384 жителя региона, 39 632 человек сняты с меднаблюдения.