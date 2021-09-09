Часть магазинов компании Natura Siberica возобновили работу в России

Ранее сеть магазинов компании Natura Siberica была вынуждена приостановить работу своих магазинов из-за конфликтов между первой женой основателя компании Андрея Трубникова Ириной, которой принадлежит 25% компании, и назначенным после смерти Андрея Трубникова президентом Андреем Буйловым.

Теперь руководство компании сообщило о возобновлении работы магазинов под брендом Organic Shop в России. Однако, часть полок завешена распечатанными на принтере листками с иронической «благодарностью» первой жене основателя компании Ирине Трубниковой — ее действиями новое руководство компании объяснило приостановку работы — и обещанием справить ситуацию, а также QR-код, который ведет на интервью Буйлова.

Forbes со ссылкой на представителей Ирины Трубниковой дополняет, что около двадцати продавцов «не стали подчиняться указаниям сверху» и развесили листки с альтернативным текстом, в котором поддерживают Ирину Юрьевну и поясняют, что повесили бумажки, потому что им пригрозили увольнением временные управленцы.