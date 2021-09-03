Магазины бренда Natura Siberica приостановили работу

РБК, ссылаясь на документ за подписью президента ООО «Первое решение» (использовало торговые марки «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica) Сергея Буйлова, сообщает, что по России приостановили работу восемьдесят магазинов марки Natura Siberica. Также временно было прекращено производство продукции под указанными брендами.

В начале 2021 года основатель ООО «Первое решение» и нескольких других косметических компаний Андрей Трубников скончался, не оставив наследников. После этого между его первой женой Ириной, которой принадлежит 23% компании «Первое решение» и третьей женой Анастасией разгорелся конфликт — обе претендовали на пост доверительного управляющего долями покойного предпринимателя.

Так как наследники не смогли назначить управляющего долями, это сделал нотариус, назначивший на эту должность президента юридического агентства «Сезар Консалтинг» Бориса Любошица. В начале августа генеральным директором компаний Трубникова был назначен Дмитрий Ганзер, президентом — Сергей Буйлов.

В середине августа сотрудники Natura Siberica опубликовали открытое письмо, в котором отказались работать под руководством Буйлова. Кроме того, они сообщили, что часть из них не смогла пройти на свои рабочие места из-за того, что их пропуска перестали работать. Действия Буйлова работники назвали рейдерским захватом. Ирина Трубникова в интервью телеканалу RTVI рассказала, что ранее ее бывший муж уволил Буйлова из компании за профнепригодность.

В письме Буйлова говорится, что решение о приостановке деятельности компании связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской компанией OU Good Design, владеющей правами на использование товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica.

Forbes сообщил, что еще в 2020 году Трубников перерегистрировал торговые марки на компанию из Эстонии OU Good Design, с тех пор «Первое решение» стало лицензиатом.

30 августа этого года Ирина Трубникова в одностороннем порядке расторгла договор и запретила ООО «Первое решение» использовать торговые марки. В случае использования брендов без разрешения правообладателя компанию «Первое решение» привлекут к уголовной ответственности, а товар с маркировкой OU Good Design конфискуют.