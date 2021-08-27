Участники «Технопрома» узнали, на что способен робот Николай

Традиционно в Новосибирской области в рамках форума «Технопром» проходит выставка инновационных и технологических решений. На выставочной экспозиции располагаются стенды промышленных и инновационных предприятий не только Сибири, но и других городов России, стран СНГ и международных партнеров. Основные экспозиции выставки – стенд Новосибирской области, «Финал Олимпиады по 3D технологиям» и «Сибирская Венчурная Ярмарка». В частности, на стенде Новосибирской области представлены два проекта – «СмартСити-Новосибирск» и вторая очередь строительства в рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ».

Специализированная экспозиция в рамках цифрового трека «Технопрома» представлена на выставке форума «Сибирская индустрия информационных систем». Здесь можно ознакомиться с передовыми IT-решениями, в частности, комплексами системы видеоидентификации, облачными платформами, удаленными рабочими местами и так далее.

Ряд из экспозиций – новосибирские разработки. Так, на стенде минцифры Новосибирской области представлен победитель профильного всероссийского конкурса – робот Николай. Робот внедрен на нескольких социально значимых горячих линиях региона. На стенде, в частности, можно прослушать варианты сценариев обслуживания, понять, как работает система, оценить ее преимущества. Только за первые дня форума возможности его искусственного интеллекта смогли оценить порядка восьмисот человек.

Интеллектуальный робот-консультант Николай начал работу в контакт-центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем его деятельность была масштабирована на работу в сфере здравоохранения. В рамках Службы-112 робот Николай взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел «COVID-19». Николай звонил находящимся на амбулаторном лечении и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры 124, с июня 2021 Николай принимает звонки на горячей линии министерства труда и социального развития региона.

Фото: форумтехнопром.рф