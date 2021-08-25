Три детских сада, три гимназии и один конгресс-холл: что планируют построить под Новосибирском за 12,5 млрд рублей

На форуме «Технопром — 2021» был представлен мастер-план района научной и инновационной деятельности «Смартсити» в Новосибирской области. Озвучено, что только создание социальной инфраструктуры района оценивается в 12,5 млрд рублей, начать работы должны уже в этом году, а первый этап строительства планируется завершить к 2024 году.

На эти средства должны построить три детских сада, три гимназии (на одну тысячу мест), медучреждения, рассчитанные на пять тысяч человек, а также музейно-выставочный центр, конгресс-холл, спорткомплекс, бассейн и теннисный корт. Кроме того, по данным разработчиков, около 13,2 млрд рублей потребуется на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Вся запланированная территория «Смартсити» будет занимать 803 гектара, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где в ближайшие годы будет построен ЦКП «СКИФ». В районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как сообщала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, в районе будут проживать около 20-25 тысяч человек. Более 35% жилья в районе «Смартсити» планируется отдать научным организациям.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе приступить к строительству служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около двух миллиардов рублей инвестиций благодаря проекту «Смартсити».