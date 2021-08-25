В Новосибирской области началось строительство Центра коллективного пользования СКИФ

Участниками торжественной церемонии также стали первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дмитрий Чернышенко Заместитель председателя правительства Российской Федерации «Сегодня важный день для будущего науки! Здесь, в Кольцово, мы дали старт началу строительства одной из мощнейших в мире установок класса "мегасайенс", включающий ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Этот проект реализуется по указу Президента в рамках национального проекта "Наука и университеты". И символично, что строительство мы начинаем в Год науки и технологий. СКИФ будет центром коллективного пользования и станет "интеллектуальным магнитом" не только для ученых нашей страны, но и для всего мирового сообщества».

Огромный бруствер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света займет более тридцати гектар площади. На базе центра будет создано более тридцати новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии.

По предложению сибирских ученых на площадке, где в дальнейшем будет обустроена входная зона ЦКП «СКИФ», был открыт арт-объект в виде греческой буквы «гамма», использующейся для обозначения фотона.

Андрей Травников Губернатор Новосибирской области «Проект, как нельзя лучше отражающий и концепцию этой программы, главную ценность Новосибирского научного центра, это мультидисциплинарность, проникновение науки и образования в региональную экономику, в инновации, индустрию. Проделана большая подготовительная работа, и сейчас мы находимся на старте не менее важного этапа – строительства с его жесткими сроками, я уверен, что к концу 2023 года на этой площадке появятся 29 новых зданий, будут созданы условия для первых исследований для новосибирских и российских ученых».

Как сказал Дмитрий Чернышенко, по поручению президента Российской федерации Владимира Путина создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Также он подчеркнул, что на строительство выделено более 37 млрд рублей. Создание центра позволит обеспечить Сибирский регион и страну в целом, современной исследовательской инфраструктурой, позволяющей проводить исследования нового уровня в различных областях науки, каких ещё не было в России. Проект также будет стимулировать развитие промышленности, рождение и освоение новейших технологий.

Чернышенко добавил, что часть оборудования для Центра уже разработана в Институте ядерной физики. На ускорителе установят специальные устройства, генерирующие синхротронное излучение.