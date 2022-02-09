Зверей втянули в политическую игру? Британские СМИ — о выборах символа новогодней столицы в России

В британских изданиях Mirror и The Times появились материалы о выборе талисмана новогодней столицы, которой объявлен Новосибирск.

В The Times новость вышла под заголовком «Кремль пытается сфальсифицировать конкурс на талисман в сибирском зоопарке». Сообщается, что причиной отмены голосования стало активное участие оппозиции: Голосование сибирского зоопарка за новый талисман стало полем политической битвы, когда сторонники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального (внесен в перечень физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) сплотились вокруг орангутана, но голосование было полностью отменено. Третий по величине город России Новосибирск попросил жителей помочь ему выбрать талисман, чтобы отпраздновать его провозглашение «Новогодней столицей страны» 2022 года».

Издание Mirror сообщает, что причиной отмены голосования стала попытка «сфальсифицировать результаты голосования за талисман зоопарка, чтобы помешать победе орангутана, поддерживаемого конкурентами».

Напомним, что выборы символа новогодней столицы были завершены досрочно по просьбе руководства Новосибирского зоопарка. Городская администрация приняла решение о запуске нового голосования.

Фото: архивы пресс-служб