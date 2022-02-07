Результаты аннулировали: новосибирцы будут заново выбирать символ новогодней столицы России

Для выбора талисмана новогодней столицы России, которой стал Новосибирск, будет объявлено новое голосование, и в нем смогут принять участие только новосибирцы. Животных зоопарка в опросе уже не будет, сообщила на встрече с журналистами в понедельник, 7 февраля, заместитель мэра Анна Терешкова.

Ранее на выбор в качестве талисмана изначально были представлены самые популярные животные Новосибирского зоопарка: снежный барс Саян, орангутанг Бату, амурский тигр Макс, белая медведица Шилка (уже давно обитает в зоопарке в Японии) и манул Айша.

Зоопарк сам выступил с инициативной предоставить на выбор своих животных, чтобы дополнительно напомнить новосибирцам, что в этом году учреждение отпразднует свое 75-летие.

В начале голосования у Бату было всего 3% голосов, потом его рейтинг стал резко расти. Параллельно поддержать орангутанга призывали в социальных сетях блогеры и депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова.

«В опрос вмешались организованные группы, многие из которых не имеют отношения к Новосибирску, и опрос превратился в политическую площадку. Это дискредитировало идею зоопарка, который в первую очередь хотел получить положительные эмоции и пропиарить своих питомцев», — отметила вице-мэр.

По ее словам, на сайте мэрии за несколько дней до окончания голосования начались резкие скачки показателей — сначала в лидеры резко вырвался орангутанг Бату, потом снежный барс Саян. За день до окончания голосования Новосибирский зоопарк обратился в мэрию и попросил остановить опрос, которые, по мнению администрации учреждения, превратился в фарс.

«Макс, Шилка, Бату, Саян и Айша ждут вас всегда. Они, конечно, животные, но делать их инструментом своих амбиций, по нашему мнению, неправильно», — говорится в письме зоопарка, направленном в мэрию.

В итоге мэрия приняла решение о запуске нового опроса. Как это будет воплощено технически и на какой площадке, предстоит решить специалистам. Госпожа Терешкова подчеркнула, что в новом голосовании планируется применить такие технологии, которые позволят избежать накрутки голосов, а свое мнение смогут оставлять только новосибирцы.

В новом опросе не будут участвовать животные зоопарка, так как после скандала учреждение настроено категорически против использования своих питомцев в политическом пиаре. В качестве кандидатов на талисман могут быть представлены белка (этих зверьков часто встречают жители Академгородка и Заельцовского района), одомашненная лиса, ставшая символом вклада новосибирских генетиков в мировую науку, и снегирь.

Фото: архивы пресс-служб