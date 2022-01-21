Минздрав Новосибирской области опроверг наличие штамма «омикрон» в регионе

В Новосибирской области штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен, сообщил глава минздрава региона. Такое заявление он сделал в ходе брифинга 20 января. Днем ранее губернатор Андрей Травников предположил, что «омикрон, скорее всего, уже есть» в регионе. Однако эта информация не получила официального подтверждения.

«Роспотребнадзор не подтверждает наличие «омикрона» в регионе. Но это не означает, что мы не готовимся к нему и пятой волне. Поэтому все противоэпидемические мероприятия проводятся дальше, это и есть подготовительная работа. Мы не сомневаемся, что он придет к нам, осталось только его выявить и подтвердить», — сказал Константин Хальзов.

По словам министра, лишь 5% новых случаев заболевания исследуются новосибирскими учеными для определения штамма.