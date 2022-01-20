Штамм «Омикрон» уже в Новосибирской области?

Стремительно распространяющийся по планете штамм коронавируса «омикрон» может уже циркулировать и в Новосибирской области, считает глава региона Андрей Травников.

«Роспотребнадзор пока еще результаты секвенирования последних случаев не давал, то есть формально не зафиксированы, но, тем не менее, по клинической картине наши медики говорят, что она уже поменялась, то есть очень много случаев с такими элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на COVID-19: насморк, заложенность носа, легкая боль в горле. По клинической картине мы полагаем, что циркуляция «омикрона» есть», – сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор.

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в ближайшее время предоставит результаты секвенирования (расшифровки) генома вируса.

Глава региона добавил, что в области усиливают меры, в том числе, готовят к потоку больных детские стационары. «Есть данные о том, что «омикрон» затрагивает значительную часть детского населения, мобилизуем детские стационары, даже те, которые в прошлые волны не использовали», – отметил губернатор.