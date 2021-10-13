Роспотребнадзор рассказал, кто может отказаться от обязательной прививки против COVID-19

В Новосибирской области вступают в силу новые меры по борьбе с коронавирусной пандемией: обязательной вакцинация является для работников общепита, торговли, образования и других сфер, связанных с высоким риском инфицирования как самих сотрудников, так и населения (с подробным список этих сфер можно ознакомиться по ссылке). В региональном управлении Роспотребнадзора ответили, можно ли отказаться от обязательной прививки.

По закону человек имеет на это право. Но отказ дает работодателю основание временно отстранить такого сотрудника от работы на весь период эпидемического неблагополучия. Трудовой кодекс допускает отстранение непривитых сотрудников от служебных обязанностей, эту позицию также поддерживают минтруд и Роспотребнадзор.

Конституционный суд указывает, что это необходимо для сохранения здоровья как самого работника, так и окружающих. «В данном случае имеет место некое ограничение прав и свобод человека, которое отвечает целям, закрепленным в Конституции. Следовательно, нарушения конституционных прав не возникает», – отметили в Роспотребнадзоре. Если есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные справкой от врача, то работодатель не имеет права принуждать сотрудника делать прививку.