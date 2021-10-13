Педагоги, сотрудники общепита, таксисты: кого из новосибирцев коснется обязательная вакцинация?

Кроме того, уже названы конкретные сроки, в которые сотрудники должны пройти вакцинацию. Тех, кто не успеть поставить прививку, могут отстранить от работы или отправить на удаленку. «Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021г. лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021г.», – сообщается в документе. Исключением являются граждане, имеющие медотвод. Он дается людям, у которых есть противопоказания к прививке против COVID-19.

Также с 25 октября в регионе будет запущена система QR-кодов. Это нововведение актуально для массовых мероприятий, работы театров и кинотеатров, концертов, фестивалей, а также спортивных мероприятий, где количество участников превышает пятьсот человек. Также ограничения затронут аквапарки, фитнес-центры, детские развлекательные центры, аттракционы. У посетителей должен быть QR-код о прохождении вакцинации с портала «Госуслуги», бумажный сертификат, трехдневный тест ПЦР об отсутствии ковида или справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе.

Фото: архивы пресс-служб