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Педагоги, сотрудники общепита, таксисты: кого из новосибирцев коснется обязательная вакцинация?

С ноября непривитых граждан начнут переводить на удаленку или отстранять от работы.

Информация об обязательной вакцинации в нашем регионе подтверждена официально: об ужесточении мер по борьбе с пандемией объявил Роспотребнадзор Новосибирской области. В постановлении, опубликованном ведомством, перечислены те категории работников, которым необходимо привиться от коронавируса в обязательном порядке.

Кроме того, уже названы конкретные сроки, в которые сотрудники должны пройти вакцинацию. Тех, кто не успеть поставить прививку, могут отстранить от работы или отправить на удаленку. «Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021г. лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021г.», – сообщается в документе. Исключением являются граждане, имеющие медотвод. Он дается людям, у которых есть противопоказания к прививке против COVID-19.

Также с 25 октября в регионе будет запущена система QR-кодов. Это нововведение актуально для массовых мероприятий, работы театров и кинотеатров, концертов, фестивалей, а также спортивных мероприятий, где количество участников превышает пятьсот человек. Также ограничения затронут аквапарки, фитнес-центры, детские развлекательные центры, аттракционы. У посетителей должен быть QR-код о прохождении вакцинации с портала «Госуслуги», бумажный сертификат, трехдневный тест ПЦР об отсутствии ковида или справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе.

Фото: архивы пресс-служб

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