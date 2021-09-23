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К началу МЧМ-2023 на левом берегу Новосибирска уберут часть парковок

Полосы движения вместо парковок появятся на проспекте Маркса и улице Немировича-Данченко, уже идут работы в районе площади Станиславского.

Ликвидация части парковочных карманов на Вокзальной магистрали города Новосибирска в ходе реконструкции улицы широко и бурно обсуждалась. Однако, Вокзальная магистраль — далеко не единственная улица, которая лишится мест для парковки автомобилей уже к следующей зиме. пресс-служба мэрии Новосибирска рассказала, на каких улицах левобережной части города не станет парковок и где работы уже идут.

В 2022 году новые полосы для автомобилей вместо парковок появятся:

  • На Проспекте Карла Маркса: от ст. метро «Площадь Маркса» до пл. Лыщинского;
  • На улице Немировича-Данченко: от пл. Лыщинского до ул. Ватутина;
  • На улице Покрышкина: от ул. Новогодняя до ул. Титова.

Ремонт дороги с устранением парковочных карманов уже идет:

  • На улице Титова: на участке от пл. Маркса до пл. Станиславского;
  • На улице Станиславского: от пл. Станиславского до пл. Труда;
  • На улице Ватутина: от ул. Новогодней до двухуровневой развязки рядом с ТЦ «Мега».

Фото: К. Артём

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