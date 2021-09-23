К началу МЧМ-2023 на левом берегу Новосибирска уберут часть парковок

Полосы движения вместо парковок появятся на проспекте Маркса и улице Немировича-Данченко, уже идут работы в районе площади Станиславского.
Ликвидация части парковочных карманов на Вокзальной магистрали города Новосибирска в ходе реконструкции улицы широко и бурно обсуждалась. Однако, Вокзальная магистраль — далеко не единственная улица, которая лишится мест для парковки автомобилей уже к следующей зиме. пресс-служба мэрии Новосибирска рассказала, на каких улицах левобережной части города не станет парковок и где работы уже идут.
В 2022 году новые полосы для автомобилей вместо парковок появятся:
- На Проспекте Карла Маркса: от ст. метро «Площадь Маркса» до пл. Лыщинского;
- На улице Немировича-Данченко: от пл. Лыщинского до ул. Ватутина;
- На улице Покрышкина: от ул. Новогодняя до ул. Титова.
Ремонт дороги с устранением парковочных карманов уже идет:
- На улице Титова: на участке от пл. Маркса до пл. Станиславского;
- На улице Станиславского: от пл. Станиславского до пл. Труда;
- На улице Ватутина: от ул. Новогодней до двухуровневой развязки рядом с ТЦ «Мега».
Фото: К. Артём
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