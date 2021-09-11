Велодорожки на тротуарах и выделенная полоса для общественного транспорта: какой будет Вокзальная магистраль

Комплексное обустройство гостевого маршрута по Вокзальной магистрали Новосибирска включает несколько пунктов. Прежде всего — дорожные работы: до 25 сентября должны убрать парковочные карманы на участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова. Уже идет укладка выравнивающего слоя на участке от Советской улицы до проспекта Димитрова. Разделять проезжую часть и тротуары будут газоны, а не заборы, которые мешают уборки тротуаров и вызывают много нареканий.

Анатолий Локоть Мэр Новосибирска «Основной принцип комплексного благоустройства Вокзальной магистрали таков: Новосибирск — для новосибирцев и уже во вторую очередь для автомобилей. Это центр города, нам нужно создавать комфортную среду, чтобы люди могли спокойно гулять, посещать различные заведения».

Часть тротуара от железнодорожного вокзала «Новосибирск Главный» до площади Ленина будет отдана под дорожки для велосипедов и других средств индивидуальной мобильности — самокатов, моноколес, скейтов и так далее. Это стало особенно актуально в последний год, когда в городе стал активно развиваться шеринг электросамакатов.

На всём протяжении Вокзальной магистрали будет организована выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта — это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы.

Комплексный проект гостевого маршрута также включает демонтаж рекламных конструкций на Вокзальной магистрали. С улицы исчезнет около половины «визуального мусора»: из двадцати семи рекламных конструкций останется четырнадцать. Кроме того будет проведена большая работа по озеленению пешеходной части от железнодорожного вокзала до площади Ленина: планируется сделать линейное озеленение улицы с обеих сторон (липы, боярышник сибирский, газонная трава) с участками цветников.